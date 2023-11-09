В Житомире избили работника ТЦК: что известно и видео момента

Сотрудник ТЦК заявил, что выполнял служебное задание возле одного из магазинов

В Житомире неизвестный напал на работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и избил его. Инцидент произошел днем на улице возле магазина.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря ГУНП в области Викторию Дубовик. Она рассказала, что соответствующее заявление от военного в полицию поступило накануне вечером.

Отмечается, что работник ТЦК обратился с письменным заявлением о том, что его избил неизвестный при выполнении им служебного задания. Однако причина конфликта не называется.

"Заявитель сообщил, что инцидент произошел в Житомире днем восьмого ноября возле магазина по адресу: улица Гоголевская, 4. Он вместе с коллегами находился там по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия сбежал", — сказала Виктория Дубовик.

Правоохранители по факту нападения открыли уголовное производство предварительно по статье об умышленном легком телесном повреждении (ст. 125 УК Украины).

Заявителю предоставили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Также спикер ГУНП рассказала, что личность нападавшего установили. Мужчину разыскивают, поскольку, по предварительным данным, он выехал за пределы Житомира.

Видео с моментом избиения сотрудника ТЦК также публикует местное издание 20 минут. На видео видно, что военный был на месте не один, а, по крайней мере, с тремя коллегами. Они отогнали нападавшего, но даже не попытались его задержать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове сотрудники ТЦК силой затащили мужчину на "медкомиссию". Соответствующее видео появилось в сети.