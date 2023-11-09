У справі про загибель помічника Залужного вручили першу підозру: хто отримав (відео)

Винуватцеві загрожує позбавлення волі до 7 років

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати загиблому заступнику Залужного Геннадію Частякову.

Офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Про це повідомляє прес-служба відомства на офіційному сайті.

Слідство встановило, що згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. В ДБР відмітили, що цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Повідомляеться, що ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету. Боєприпаси були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року,, розпаковуючи подарунки після дня народження, загинув Геннадій Частяков. В одній з упаковок буди бойові гранати. Наступного дня Офіс Генпрокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за ДБР. Наразі досудове слідство ще триває.

Раніше "Телеграф" писав, що ДБР озвучило головну версію, і ще три.