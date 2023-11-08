Загибель помічника Залужного: ГБР озвучило головну версію, і ще три

Досудове слідство триває

Державне бюро розслідувань вважає нещасний випадок основною версією загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. У кримінальному провадженні є ще три версії.

Про це сказала радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. За її словами, співробітники розглядають нещасний випадок внаслідок необережного поводження з боєприпасами.

"За версією слідства, стався нещасний випадок внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм", — зазначила вона.

Сапьян також наголосила, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб рф;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Досудове слідство триває. Співробітники Держбюро розслідувань встановлюють усі факти, пов’язані із трагічною подією.

Зазначимо, що військовий Геннадій Частяков загинув 6 листопада у селі Чайки Київської області внаслідок підриву вибухового пристрою. У МВС вважають, що того дня військовий чоловік повернувся додому та почав розбирати подарунки, які отримав на свій день народження від колег. Один із них подарував Частякову подарунковий ящик із гранатами нового західного зразка. Вирішивши продемонструвати синові гранату, він висмикнув кільце, ймовірно, вважаючи, що вона не справжня. Після цього стався вибух.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий Тарас Загородній зробив огляд на гранату, внаслідок вибуху якої загинув Геннадій Частяков.