Російський слід у загибелі помічника Залужного? У МВС відповіли відверто

Чистякова нібито попередили, що бойові гранати

На місці загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ майора Геннадія Чистякова правоохоронці вилучили гранати, що не вибухнули. Боєприпаси вже передано на експертизу.

Про це заявила речниця Національної поліції України Мар’яна Рева. Деякі обставини смертельного інциденту вона розкрила в ефірі телемарафону Єдині новини.

"Вибухнула граната була подарунком. У нас вже є свідчення особи, яка подарувала цей "презент". Він був у вигляді коробки. Усередині знаходилася пляшка алкоголю і 6 гранат. ред.) звернув на це увагу, але, на жаль, ці слова всерйоз не сприйняв загиблий, і маємо таку жахливу трагедію ", — пояснила вона.

За словами Реви, процесуальний статус громадянина, який зробив такий подарунок, ще не визначено у рамках розслідування справи.

Слідчі працювали на місці події всю ніч. На місі трагедії було вилучено предмети, схожі на гранати. "Їх направлять на експертизу, щоб встановити, що це за боєприпаси", — каже Рева.

Надалі правоохоронці встановлять шляхи надходження цих гранат та обставини, за яких їх передавали.

Версії слідства

Рева звернула увагу, що за тією інформацією, яку зібрано на даний момент, у поліції можуть стверджувати про нещасний випадок. "Саме необережне поводження з боєприпасами", — наголошує спікер.

Але в Нацполіції не виключають інших версій у цій справі. Відповідаючи на запитання ведучих про можливість наявності "російського сліду", Рева зазначила, "не виключено, що ця справа буде перекваліфікована відповідно до зібраних доказів".

У свою чергу, спецпрокуратура Центрального регіону повідомляє про початок розслідування за фактом трагедії.

Під час проведення невідкладного обшуку у колеги військовослужбовця, який зробив цей небезпечний "подарунок", було вилучено 2 аналогічні боєприпаси.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Залужний повідомив про загибель свого помічника.