Укр

Российский след в гибели помощника Залужного? В МВД ответили откровенно

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
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Боеприпасы переданы на экспертизу Новость обновлена 07 ноября 2023, 13:22
Боеприпасы переданы на экспертизу

Чистякова якобы предупредили, что гранаты боевые

На месте гибели помощника главнокомандующего ВСУ майора Геннадия Чистякова правоохранители изъяли невзорвавшиеся гранаты. Боеприпасы уже переданы на экспертизу.

Об этом заявила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Марьяна Рева. Некоторые обстоятельства смертельного инцидента она раскрыла в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Взорвавшаяся граната была подарком. У нас уже есть показания личности, подарившей этот "презент". Он был в виде коробки. Внутри находилась бутылка алкоголя и 6 гранат. Он подарил эти гранаты, отметив, что гранаты действительно боевые, чтобы он (Частяков — ред.) обратил на это внимание. Но, к сожалению, эти слова всерьез не воспринял погибший, и имеем такую ужасную трагедию", — объяснила она.

По словам Ревы, процессуальный статус гражданина, который сделал такой подарок, еще не определен в рамках расследования дела.

Следователи работали на месте происшествия всю ночь. На месе трагедии были изъяты предметы, похожие на гранаты. "Их направят на экспертизу, чтобы установить, что это за боеприпасы", — говорит Рева.

В дальнейшем правоохранители установят пути поступления этих гранат, и обстоятельства, при которых их передавали.

Версии следствия

Рева обратила внимание, что по той информации, которая собрана на данный момент, в полиции могут утверждать о несчастном случае. "Именно неосторожное обращение с боеприпасами", — подчеркивает спикер.

Но в Нацполиции не исключают иные версии в этом деле. Отвечая на вопрос ведущих о вероятности наличия "российского следа", Рева отметила, "не исключено, что это дело будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами".

В свою очередь спецпрокуратура Центрального региона сообщает о начале расследования по факту трагедии.

Во время проведения неотложного обыска у коллеги военнослужащего, который сделал этот опасный "подарок", было изъято 2 аналогичных боеприпаса.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Залужный сообщил о гибели своего помощника.

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#Смерть #Геннадий Частяков