Гибель помощника Залужного: ГБР озвучило главную версию, и еще три

Досудебное следствие продолжается

Государственное бюро расследований считает несчастный случай основной версией гибели помощника Главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова. В уголовном производстве есть еще три версии.

Об этом сказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. По ее словам, сотрудники рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

"По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством", – отметила она.

Сапьян также подчеркнула, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:

убийство по заказу спецслужб рф;

убийство на почве неприязненных отношений;

попытка убийства спецслужбами рф другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины.

Досудебное следствие продолжается. Сотрудники Госбюро расследований устанавливают все факты, связанные с трагическим событием.

Отметим, что военный Геннадий Частяков погиб 6 ноября в селе Чайки Киевской области в результате подрыва взрывного устройства. В МВД считают, что в тот день военный мужчина вернулся домой и стал разбирать подарки, которые получил на свой день рождения от коллег. Один из них подарил Частякову подарочный ящик с гранатами нового западного образца. Решив продемонстрировать сыну гранату, он выдернул кольцо, вероятно, считая, что она не настоящая. После этого случился взрыв.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный Тарас Загородний сделал обзор на гранату, в результате взрыва которой погиб Геннадий Частяков.