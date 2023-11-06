Сам выдернул кольцо: глава МВД рассказал подробности гибели помощника Залужного

В МВД рассказали детали гибели помощника главкома ВСУ

В селе Чайки Киевской области в результате взрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков, который являлся помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В МВД при этом говорят, что он сам выдернул чеку.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, Частяков 6 ноября праздновал День рождения, а потому вернулся домой с подарками от коллег, среди которых оказался "подарочный" ящик с гранатами.

После этого он похвастался подарками родственникам, среди которых был его сын.

"Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", — написал Клименко.

Министр отметил, что в доме правоохранители нашли еще пять таких неразорвавшихся гранат, которые были переданы на экспертизу. Также была установлена личность коллеги погибшего, который подарил ему гранаты. У него тоже были изъяты два взрывоопасных предмета.

"Призываю не распространять неофициальную информацию. Досудебное расследование продолжается, дождитесь официальных выводов следствия", — добавил Клименко.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье объявили трехдневный траур из-за гибели бойцов 128-й бригады, которые погибли во время российского удара, когда их собрали для торжественного награждения неподалеку от линии фронта.