Сам висмикнув кільце: глава МВС розповів подробиці загибелі помічника Залужного

У МВС розповіли деталі загибелі помічника головкома ЗСУ

У селі Чайки Київської області внаслідок вибуху гранати загинув майор Геннадій Частяков, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У МВС при цьому кажуть, що він сам висмикнув кільце.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, Частяков 6 листопада святкував День народження, а тому повернувся додому з подарунками від колег, серед яких виявилася "подарункова" скринька з гранатами.

Після цього він похвалився подарунками родичам, серед яких був син.

"Спочатку до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Потім військовослужбовець забрав гранату у дитини і висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", — написав Клименко.

Міністр зазначив, що в будинку правоохоронці знайшли ще п’ять таких гранат, які не розірвалися, які були передані на експертизу. Також було встановлено особу колеги загиблого, який подарував йому гранати. У нього також було вилучено два вибухонебезпечні предмети.

"Закликаю не розповсюджувати неофіційну інформацію. Досудове розслідування триває, дочекайтеся офіційних висновків слідства", — додав Клименко.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті оголосили триденну жалобу через загибель бійців 128-ї бригади, які загинули під час російського удару, коли їх зібрали для урочистого нагородження неподалік лінії фронту.