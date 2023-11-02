Помер військовий, якого жорстоко побили натовпом на Одещині

Чоловікові було 52 роки

Вранці у четвер, 2 листопада, помер старший сержант ЗСУ, якого побили 22 жовтня у місті Чорноморськ Одеської області.

Про це повідомила дружина військового Олеся Купріч. Чоловік помер наступного дня після свого дня народження – лише 1 листопада йому виповнилося 52 роки.

"Сьогодні о 7 ранку перестало битися серце нашого Юри", — написала дружина військового у Facebook.

Нагадаємо, побиття військового Юрія Купріча потрапило на камеру відеоспостереження. На її записі видно, як один чоловік підійшов і вдарив військового кулаком в обличчя, після чого той упав. До нападника підійшли ще троє чоловіків, і вони вчотирьох нахилилися над потерпілим і кілька разів ударили в область голови.

В результаті військовий отримав серйозні травми та потрапив до лікарні з переломом шиї та набряком мозку, де був підключений до апарату штучного дихання. За наявною інформацією, Юрія побили люди, які теж є військовими. Однак причина виникнення конфлікту поки що залишається невідомою. За словами його дружини, чоловіку навесні було зроблено операцію, у грудному відділі у нього шість болтів, був перелом хребта. Також у нього хвороба, через яку не повертається шия, тобто по ньому було видно, що він не зовсім здоровий. Однак це не зупинило агресивних чоловіків.

Зловмисники під час побиття забрали у військового банківські картки, військовий квиток та мобільний телефон. Поліцейські затримали двох фігурантів, проводяться слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Львівській області у військкоматі побили людину. За попередньою інформацією, йдеться про ухилянта, який намагався втекти з України. У мережі бурхливо відреагували на ситуацію.