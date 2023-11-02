Умер военный, которого жестоко избили толпой в Одесской области

Мужчине было 52 года

Утром в четверг, 2 ноября, умер старший сержант ВСУ, которого избили 22 октября в городе Черноморск Одесской области.

Об этом сообщила супруга военного Олеся Куприч. Мужчина умер на следующий день после своего дня рождения — только 1 ноября мужчине исполнилось 52 года.

"Сегодня в 7 утра перестало биться сердечко нашего Юры", — написала жена военного в Facebook.

Напомним, избиение военного Юрия Куприча попало на камеру видеонаблюдения. На ее записи видно, как один мужчина подошел и ударил военного кулаком в лицо после чего тот упал. К нападавшему подошли еще трое мужчин, и они вчетвером нагнулись над потерпевшим и ногами несколько раз ударили в область головы.

В результате военный получил серьезные травмы и попал в больницу с переломом шеи и отеком мозга, где был подключен к аппарату искусственного дыхания. По имеющейся информации, Юрия избили люди, которые тоже являются военными. Однако причина возникновения конфликта пока остается неизвестной. По словам его жены, мужу весной была сделана операция, в грудном отделе у него шесть болтов, был перелом позвоночника. Также у него болезнь, из-за которой не поворачивается шея, то есть по нему было видно, что он не совсем здоров. Однако это не остановило агрессивных мужчин.

Злоумышленники во время избиения забрали у военного банковские карты, военный билет и мобильный телефон. Полицейские задержали двух фигурантов, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области в военкомате избили человека. По предварительной информации, речь идет об уклонисте, который пытался сбежать из Украины. В сети бурно отреагировали на ситуацию.