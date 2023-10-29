"Предлагали деньги, но пощады не будет": жена избитого на Одесчине военного рассказала детали нападения

Врач не исключил, что после предстоящей операции возможен летальный случай

Состояние украинского военнослужащего, которого жестоко избили в Одесской области, критически тяжелое. Он дышит с помощью аппарата. По предварительной информации, нападавшими могли также стать военные.

Об этом рассказала супруга пострадавшего Олеся Куприч, пишет ТСН. По ее словам, что у ее мужа были серьезные проблемы со здоровьем — болезнь, из-за которой не поворачивается шея. Однако нападавших не остановило это.

"События развивались так: Юра выходил из магазина, в этот момент подъехал автомобиль с теми ребятами. Они в этом магазине или покупали, или украли водку. На выходе из магазина возник какой-то конфликт. Слов невозможно услышать, потому что на видео нет звука. Моему мужу весной была сделана операция, в грудном отделе у него шесть болтов, был перелом позвоночника, также у него болезнь, из-за которой не поворачивается шея, то есть по нему видно, что он не совсем здоров. Ему нанесли несколько ударов по ногам, прыгали по лицу. Сняли с него куртку, надели ее на себя. Не знаю как это назвать. Юрий даже руку ни на кого не поднял, а его сначала избивал один, потом — другие", — рассказала Олеся.

Она также добавила, что у Юрия сломаны два позвонка, есть отек мозга. Есть вероятность, что мужчина не сможет двигаться.

"Врач не исключил, что после операции возможен летальный случай. Операция сложнейшая. Также есть вероятность того, что Юра не сможет двигаться. Кстати, раньше его хотели комиссовать, но он попросил признать его ограниченно пригодным, чтобы вернуться в службу", — говорит женщина.

Кроме того, по имеющейся информации, Юрия избили люди, которые являются военными. Однако причина возникновения конфликта пока остается неизвестной. Олеся Куприч добавила, что что представители местного муниципальной охраны якобы не задержали, а отпустили нападавших еще до приезда полиции. Женщину возмущает и тот факт, что до недавнего времени избиение ее супруга называли "пьяной потасовкой".

Правоохранители установили всех пятерых, сейчас задержаны двое. Сестра пострадавшего рассказала, при каких обстоятельствах ее брат сказал правоохранителям, что у него нет претензий к нападавшим.

"Он был под капельницей. Когда правоохранители спросили о том, есть ли у него претензии к обидчикам, он пришел в себя и сказал, что нет претензий. Я начала успокаивать Юру, в тот момент он не был в нормальном состоянии и сразу отключился. Я спросила у правоохранителя о том, зачем задавать такой вопрос, если человек потерял сознание. Правоохранители собирались допросить Юрия утром, но утром никто не приехал", — объяснила она.

В свою очередь жена Юрия настаивает, чтобы виновные понесли наказание. По ее словам, жены людей, которые избивали ее мужа, уже предлагали ей деньги.

"Сегодня под реанимацию приехали жены тех, кто избивал Юру. Плакали, предлагали деньги. Но пощады не будет. Состояние Юры критически тяжелое. Он дышит с помощью аппарата", — подытожила Куприч.

Предыстория

В воскресенье, 22 октября, в городе Черноморск избили военнослужащего Юрия Куприча. Инцидент случился недалеко от магазина Верже на улице Лазурной. К нему подошел неизвестный мужчина и и ударил кулаком в лицо, после чего Юрий упал. После этого к нему подошли еще трое мужчин. Они все вместе били лежащего ногами в область головы. Причина конфликта на данный момент остается неизвестной.

Родственники потерпевшего рассказали, что у мужчины в результате нападения перелом шеи и отек мозга. Он находится в больнице. В то же время сообщается, что злоумышленники во время избиения забрали у военного банковские карты, военный билет и мобильный телефон.

Полицейские задержали двух фигурантов, и с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львовской области в военкомате избили человека. По предварительной информации, речь идет об уклонисте, который пытался сбежать из Украины. В сети бурно отреагировали на ситуацию.