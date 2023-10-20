В центре Киева напали на военного: мужчина ранен, все подробности

Полицейские просят откликнуться очевидцев произошедшего

Поздно вечером в четверг, 19 октября, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие — на военнослужащего на улице напали неизвестные и нанесли ему несколько ножевых ранений в область грудной клетки. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Об этом сообщали в пресс-службе Полиции Киева. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Известно, что на военнослужащего напали на улице Назаровской, что в Шевченковском районе столицы. Пострадавшего доставили в больницу, а прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли ему три ножевых ранения.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

На данный момент правоохранители занимаются поисками злоумышленников и просят откликнуться возможных свидетелей произошедшего.

Если вы стали свидетелем данного уголовного преступления позвоните на спецлинию 102 или в дежурную часть Шевченковского управления полиции по телефону (044) 486-03-06.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что под Киевом мужчина напал на прохожего, нанеся ему 18 ударов отверткой и ножом. Указанное преступление осужденный совершил, будучи обвиняемым в причинении тяжких телесных повреждений в виде 15 ударов отверткой еще одному человеку.