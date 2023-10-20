У центрі Києва напали на військового: чоловіка поранено, всі подробиці

Поліцейські просять відгукнутися очевидців події

Пізно ввечері в четвер, 19 жовтня, у Києві сталася надзвичайна подія — на військовослужбовця на вулиці напали невідомі й завдали йому кілька ножових поранень у ділянку грудної клітини. Потерпілий був екстрено госпіталізований.

Про це повідомляли у прес-службі Поліції Києва. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Відомо, що на військовослужбовця напали на вулиці Назарівській, що в Шевченківському районі столиці. Постраждалого доправили до лікарні, а поліцейські, які прибули на місце події, попередньо встановили, що чоловік ішов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України: "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці займаються пошуками зловмисників і просять відгукнутися можливих свідків події.

Якщо ви стали свідком даного кримінального правопорушення зателефонуйте на спецлінію 102 або до чергової частини Шевченківського управління поліції за номером (044) 486-03-06.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під Києвом чоловік напав на перехожого, завдавши йому 18 ударів викруткою і ножем. Зазначений злочин засуджений скоїв, будучи обвинуваченим у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень у вигляді 15 ударів викруткою ще одній людині.