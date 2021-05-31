Неадекватный пенсионер напал с ножом на девушку в Киеве, ее пришлось спасать прохожим (видео)

В Киеве в Голосеевском районе произошло ЧП: мужчина пенсионного возраста напал на девушку с ножом, но вскоре был нейтрализован прохожим и водителем автобуса.

Об этом 31 мая сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вый Киев".

Сообщается, что пенсионер подошел с ножом и угрозами к девушке и схватил ее за волосы. Произошедшее увидел водитель автобуса, который стоял на остановке и выбежал к ней на помощь. Мужчине удалось выбить из рук нападавшего нож, при этом он порезался. После чего вместе с прохожим они произвели задержание пожилого мужчины.

Вскоре на место прибыла полиция и нарушителя арестовали. Мужчина начал, что-то рассказывать о президенте Украины Владимире Зеленском и лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко, после чего заявил, что хочет взять девушку в заложники.

Видео с задержания:

Причины и подробности инцидента устанавливают правоохранители.

Напомним, что 30 мая в центре Днепра мужчина без одежды спрыгнул с ТРЦ "МОСТ-Сити" и разбился.