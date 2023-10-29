"Пропонували гроші, але пощади не буде": дружина побитого на Одещині військового розповіла деталі нападу

Лікар не виключив, що після майбутньої операції можливий летальний випадок

Стан українського військовослужбовця, якого жорстоко побили на Одещині, критично важкий. Він дихає за допомогою апарату. За попередньою інформацією, нападниками могли також стати військові.

Про це розповіла дружина постраждалого Олеся Купріч, пише ТСН. За її словами, що її чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям — хворобу, через яку не повертається шия. Однак, нападників не зупинило це.

"Події розвивались так: Юра виходив з магазину, в цей момент під'їхала автівка з тими хлопцями. Вони там чи купували, чи вкрали горілку. На виході з магазину виник якийсь конфлікт. Слів неможливо почути, тому що на відео немає звуку. Моєму чоловікові навесні було зроблено операцію, в грудному відділі у нього шість болтів, був перелом хребта. Також у чоловіка є хвороба, через яку не повертається шия. Тобто, по ньому видно, що він не зовсім здоровий. Чоловіку нанесли декілька ударів по ногам, стрибали по обличчю. Зняли з нього куртку, вдягли її на себе. Не знаю, як це назвати. Юрій навіть руку ні на кого не підняв, а його спочатку бив один, потім — інші", — розповіла Олеся.

Вона також додала, що у Юрія зламані два хребці, є набряк мозку. Є ймовірність того, що чоловік не зможе рухатися.

" Лікар не виключив, що після операції можливий летальний випадок. Операція найскладніша. Також є ймовірність того, що Юра не зможе рухатися. До речі, раніше його хотіли комісувати, але він попросив визнати його обмежено придатним, щоб повернутися до служби", — каже жінка.

Крім того, за наявною інформацією, Юрія побили люди, які є військовими. Однак причина виникнення конфлікту поки що залишається невідомою. Олеся Купріч додала, що представники місцевого муніципального охорони нібито не затримали, а відпустили нападників ще до приїзду поліції. Жінку обурює і той факт, що донедавна побиття її чоловіка називали "п’яною колотнечею".

Правоохоронці встановили всіх п’ятьох, зараз затримано двох. Сестра потерпілого розповіла, за яких обставин її брат сказав правоохоронцям, що не має претензій до нападників.

"Він був під крапельницею. Коли правоохоронці запитали про те, чи є у нього претензії до кривдників, він прийшов до тями й сказав, що немає претензій. Я почала заспокоювати Юру, на той момент він не був у нормальному стані та одразу відключився. Я запитала у правоохоронця про те, навіщо ставити таке питання, якщо людина знепритомніла. Правоохоронці збиралися допитати Юрія вранці, але вранці ніхто не приїхав", — пояснила вона.

Своєю чергою дружина Юрія наполягає, щоб винних покарали. За її словами, дружини людей, які били її чоловіка, вже пропонували їй гроші.

"Сьогодні під реанімацію приїхали дружини тих, хто бив Юру. Плакали, пропонували гроші. Але пощади не буде. Стан Юри критично важкий. Він дихає за допомогою апарату", — підсумувала Купріч.

Передісторія

У неділю, 22 жовтня, у місті Чорноморськ побили військовослужбовця Юрія Купріча. Інцидент трапився неподалік магазину Верже на вулиці Лазурній. До нього підійшов невідомий чоловік і вдарив кулаком в обличчя, після чого Юрій упав. Після цього до нього підійшли ще троє чоловіків. Вони всі разом били лежачого ногами в ділянку голови. Причина конфлікту наразі залишається невідомою.

Родичі потерпілого розповіли, що у чоловіка внаслідок нападу перелом шиї та набряк мозку. Він перебуває у лікарні. Водночас повідомляється, що зловмисники під час побиття забрали у військового банківські картки, військовий квиток і мобільний телефон.

Поліцейські затримали двох фігурантів і з ними проводяться слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львівській області у військкоматі побили людину. За попередньою інформацією, йдеться про ухилянта, який намагався втекти з України. У мережі бурхливо відреагували на ситуацію.