По делу о гибели помощника Залужного вручили первое подозрение: кто получил (видео)

Виновнику грозит лишение свободы до 7 лет

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) сообщили о подозрении офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты погибшему заместителю Залужного Геннадию Частякову.

Офицер приобрел без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Следствие установило, что впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. В ДБР отметили, что этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств.

Сообщается, что еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета. Боеприпасы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Офицеру поставлено в известность о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Напомним, что 6 ноября 2023 года, распаковывая подарки после дня рождения, погиб Геннадий Частяков. В одной из упаковок были боевые гранаты. На следующий день Офис Генпрокурора определил подследственность в этом уголовном производстве по ДБР. Пока досудебное следствие еще продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что ДБР озвучило главную версию и еще три.