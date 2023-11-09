"Поранених "дохіба": з'явилися вражаючі фото прильоту по базі окупантів у Скадовську

Попередньо, у росіян багато втрат

Інформація про приліт у тимчасово окупованому Скадовську підтверджується. З’явилися докладні фотографії з місця подій.

Кадри публікують у мережі. Як зазначає відомий український блогер Сергій Стерненко, "добре влучили по Скадовську".

Telegram-канал "Кримський вітер", запостив докладні фото, на яких видно, що ушкодження внаслідок удару — колосальні. Нагадаємо, що, за словами радника мера Маріуполя, ціллю було розміщення загарбників на одній із місцевих баз відпочинку.

Деякі будівлі повністю знищені, інші — частково. Місце оточили російські військові, а з нього вивозять поранених. Серед російських пропагандистів розпочалася паніка, яка може свідчити про велику кількість втрат серед окупантів.

Радник мера Маріуполя, посилаючись на інформацію з місця, пише, що поранені "дохіба".

"Чую нас чекають цікаві некрологи", — пише він.

Нагадаємо, що, за попередніми даними, удар припав по базі відпочинку "Лотос" у Скадовську.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ вдарили по носію "Калібрів" у Керчі. То справді був новий корабель "Аскольд ". По ньому прилетіло близько трьох разів. У мережі вже показали, як він виглядає після прильотів.