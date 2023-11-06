Не битий, не фарбований: у мережі показали, як виглядає російський ракетоносець "Аскольд" після удару ЗСУ по Керчі (фото, відео)
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У мережі показали момент удару по Керчі та наслідки атаки
У суботу, 4 листопада, ЗСУ завдали удару суднобудівному заводу в Керчі, де саме проходив випробування малий ракетний корабель "Аскольд". Хоча окупанти кажуть, що судно серйозних пошкоджень не отримало, однак у мережі почали з’являтися знімки, які кажуть, що це, м’яко кажучи, не так.
Так український блогер та активіст Сергій Стерненко розмістив у своєму telegram-каналі пару знімків, на якому, як передбачається, зображено "Аскольд" після прильотів французьких ракет SCALP.
"Кажуть, це МРК Аскольд. Гарний, ціленький", — підписав фото він.
Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що 4 листопада під час атаки удар прийшовся по керченському суднобудівному заводу, де загарбники проводили випробування одного з своїх нових малих ракетних кораблів "Аскольд". Найближчим часом цей корабель окупанти могли відправити до складу суден, які використовуються для війни проти України.
При цьому про влучення повідомили і самі росіяни через федеральні ЗМІ, а після цього факти прильоту були підтверджені за допомогою супутникових знімків.