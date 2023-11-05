"Мінімум три удари": що відомо про новий корабель рф "Аскольд", підбитий у Керчі

Найближчим часом цей корабель окупанти могли відправити до складу суден, які використовуються для війни проти України

Під час атаки по тимчасово окупованому місту Керч у Криму було пошкоджено російський військовий корабель "Аскольд" проекту 22800 ("Каракурт"), який є носієм крилатих ракет "Калібр". Окупанти навіть не встигли ввести його в експлуатацію, оскільки судно ще було на етапі дооснащення.

"Телеграф" зібрав факти про "Аскольд", включаючи інформацію, яку пишуть про нього та про подію в мережі. Цей корабель мав стати частиною Чорноморського флоту окупантів, але так і не встиг.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що 4 листопада під час атаки удар прийшовся по керченському суднобудівному заводу, де загарбники проводили випробування одного з своїх нових малих ракетних кораблів "Аскольд". Найближчим часом цей корабель окупанти могли відправити до складу суден, які використовуються для війни проти України.

Тим часом у Telegram-каналі "Кримський вітер" пишуть, що є інформація про щонайменше три прильоти по кораблю "Аскольд".

"Цей носій крилатих ракет "Калібр" є одним із найновіших і найсучасніших кораблів чф рф. Він був закладений у 2016 році якраз на Керченському судноремонтному заводі "Затока", і спущений на воду тільки у 2021 році. Для розуміння, крім 8 пускових установок для "Калібрів" на його озброєнні стоїть власна система ППО — ЗРК "Панцир-М" та комплекс БПЛА "Орлан-10" для ведення розвідки. Жирна ціль", — йдеться у повідомленні.

За даними "Мілітарний", корабель "Аскольд" має такі характеристики:

максимальна швидкість ходу – 30 вузлів;

дальність плавання – 2500 миль;

водотоннажність – 860 тонн;

автономність – 15 діб;

довжина — 60 м;

ширина — 10 м з 4-метровою осадкою;

двигун – два дизельні двигуни М-507Д-1 потужністю по 7 360 кіловатів;

Корабель "Аскольд". Фото — РосЗМІ

На озброєнні цей корабель має модернізовану артустановку АК-176МА калібру 76,2 міліметра, два зенітні арткомплекси АК-630М, а також ударний ракетний комплекс "Калібр-НК".

РосЗМІ визнали удар по їхньому кораблю, посилаючись на слова Міністерства оборони росії. У відомстві тим часом заявили, що в результаті роботи ППО було нібито збито 13 крилатих ракет.

"Схеми" опублікували супутникові фото суднобудівного заводу "Затока" в Керчі після ракетних ударів ЗСУ. На знімках Planet Labs за 5 листопада можна побачити місце ураження, а також військове судно, яке виглядає пошкодженим.

"За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу «Калібр», а саме «Аскольд». Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", – цитують слова капітана 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко журналісти "Схем".

Цей малий ракетний корабель може нести до восьми ракет. Тому, на думку Риженка, знешкодження такого судна є дуже важливим для України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські війська ведуть підготовку до атак по ряду російських регіонів, а також по тимчасово окупованому Криму цієї зими.