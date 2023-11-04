Тільки збиралися застосувати проти України: у ЗСУ прокоментували удар по ракетоносці "Аскольд"

Російський корабель у війні поки не брав участь

Під час обстрілів Криму 4 листопада, ЗСУ змогли завдати удару по керченському суднобудівному заводу, де завершував свої випробування один із найновіших російських малих ракетних кораблів "Аскольд".

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, вказаний корабель ще не встиг взяти участь в обстрілі території України.

Він зазначив, що українцям варто дочекатися підтвердження знищення корабля, але додав, що командувач вже подякував пілотам за їхню роботу і майже відкрито назвав тип озброєння, який застосовувався для ударів.

"Командувач натякнув, мовляв, "як скальпелем пройшлися, молодці наші пілоти". Це вже меседж для наших партнерів", — сказав Ігнат.

При цьому представник ПС ЗСУ зазначив, що "Аскольд" проходив остаточні випробування працездатності і ще не брав участі в бойових діях, однак у найближчому майбутньому він міг стати в стрій і приєднатися до тих кораблів, які воюють проти України.

Як відомо, ракети SCALP-EG (фр. Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General, буквально "багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням") є французьким варіантом британської Storm Shadow і були отримані Україною в Острів за ворожими тилами, включаючи і об’єкти росіян у Криму.

Як повідомлялося раніше, в мережі відразу ж після обстрілу з’являлися повідомлення про те, що "Аскольд" отримав щонайменше три влучення, а також натяки на те, що там могли бути й інші кораблі цього типу. Втім, чітких доказів цього поки що не надходило.