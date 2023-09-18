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"Гроза Криму": командувач Повітряних сил розповів, яка зброя б’є окупантів на півострові

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Ракети SCALP
Ракети SCALP. Фото missilery.info

Ці ракети легко оминають ППО окупантів.

Далекобійна французька ракета SCALP стала одним із засобів вогневого ураження цілей в окупованому росією Криму. Система ППО противника нічого не може їй проставити.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі. За його словами, в авіації Повітряних сил є два типи крилатих ракет, наданих партнерами для боротьби з окупантами.

"Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі SCALP — під праве. Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта. Під крилами наших бомбардувальників знайдеться місце і для німецького TAURUS. Тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще більш ефективно", — пише Микола Олещук.

Ракети SCALP-EG (фр. Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General, буквально "багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням") є французьким варіантом британської Storm Shadow і були отримані Україною в липні спеціально для нанесення точних ударів по ворожих тилах.

Їх успішному застосуванню сприяють особливості ракети, такі як:

  • низька висота польоту – близько 30-40 метрів, що ускладнює роботу систем ППО;
  • висока точність – завдяки тепловізійній головці самонаведення на кінцевому етапі маршруту, ракета здатна досить влучно наводитися за інфрачервоними хвилями;
  • висока автономність під час польоту – під час польоту до цілі Storm Shadow та Scalp використовують інерційну систему наведення, при якій дані про ціль заносяться в електронну пам’ять ракети і тому якось збити її з курсу засобами радіопридушення неможливо, адже зв’язки із зовнішнім сигналом ракета не має;
  • велика потужність – бойову частину ракети становлять 450 кг вибухівки, чого вистачає поразки навіть великих цілей.

Завдяки цим перевагам французький SCALP і став потужним засобом для поразки окупантів. З отриманням Україною американських ракет ATACMS під ударом може виявитися серце російського ВПК.

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#Франція #Зброя #Ракети #SCALP