росії та Криму приготуватися: Україна готує масштабну зимову атаку БПЛА
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Такі удари стануть закріпленням останніх блискучих результатів ЗСУ
Українські війська готуються до атаки по території росії за допомогою дронів-камікадзе цієї зими. Під ударом опиняться тимчасово окупований Крим, а також низка регіонів країни-агресора.
Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, пише Independent. За його словами, вже у найближчі кілька місяців росіянам ці вибухові інциденти завдадуть чимало проблем.
Останні кілька тижнів на території Криму, а також у росії були вражені найважливіші військові об’єкти. За допомогою ударів дронами-камікадзе Україна має намір закріпити свій блискучий результат.
Варто зазначити, що 4 листопада на території суднобудівного заводу імені Бутоми в Керчі пролунали вибухи. Після цього в мережі повідомили, що під ударом опинився російський малий ракетний корабель "Аскольд". За інформацією із відкритих джерел, цей корабель міг бути на стадії заводських випробувань. Водночас там могли знаходитись і кілька кораблів "Каракуртів".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці серпня росія зазнала масованої атаки БПЛА. Вибухи пролунали одразу у кількох регіонах. У частині областей було запроваджено план "Ковер".