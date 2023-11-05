росії та Криму приготуватися: Україна готує масштабну зимову атаку БПЛА

Такі удари стануть закріпленням останніх блискучих результатів ЗСУ

Українські війська готуються до атаки по території росії за допомогою дронів-камікадзе цієї зими. Під ударом опиняться тимчасово окупований Крим, а також низка регіонів країни-агресора.

Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, пише Independent. За його словами, вже у найближчі кілька місяців росіянам ці вибухові інциденти завдадуть чимало проблем.

Останні кілька тижнів на території Криму, а також у росії були вражені найважливіші військові об’єкти. За допомогою ударів дронами-камікадзе Україна має намір закріпити свій блискучий результат.

Варто зазначити, що 4 листопада на території суднобудівного заводу імені Бутоми в Керчі пролунали вибухи. Після цього в мережі повідомили, що під ударом опинився російський малий ракетний корабель "Аскольд". За інформацією із відкритих джерел, цей корабель міг бути на стадії заводських випробувань. Водночас там могли знаходитись і кілька кораблів "Каракуртів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці серпня росія зазнала масованої атаки БПЛА. Вибухи пролунали одразу у кількох регіонах. У частині областей було запроваджено план "Ковер".