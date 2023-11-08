"Нас не шантажуватимуть": у ЄС жорстко відповіли Угорщині через блокування допомоги Україні

Єврокомісія не має наміру йти на компроміси у питанні допомоги Україні

Попри погрози Угорщини заблокувати пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро, це навряд чи вийде.

Як інформує EUobserver, про це розповів єврокомісар з питань фінансів Йоганнес Хан зазначив, що Будапешт не зможе шантажувати решту Євросоюзу.

Так, за його словами, не варто вірити чуткам про те, що Єврокомісія нібито готова піти на поступки Угорщини та розморозити частину коштів для неї в обмін на підтримку перегляду бюджету ЄС до 2027 року, до якого мають включити допомогу Україні.

Хан зазначив, що ЄК має обхідні шляхи, якими можна досягти затвердження перегляду бюджету і без підтримки Будапешта.

"Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів ЄС. Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться вживати різних заходів. Але, зрештою, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити", — зазначив він.

Нагадаємо, що уряд Віктора Орбана в Угорщині неодноразово критикувався іншими західними політиками та за замовчуванням вважається досить близьким до кремля. При цьому через проблеми із захистом прав людини та верховенство права ЄС у грудні минулого року заморозив 22 мільярди євро, які призначалися Будапешту.

У жовтні 2023 року угорський прем’єр порівняв членство в ЄС із радянською окупацією, через що в Брюсселі йому натякнули на те, що можна вийти.