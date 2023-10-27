"Друзі путіна" блокують 50 млрд євро допомоги Україні: подробиці саміту лідерів ЄС

Водночас президент Литви Гітанас Науседа заявив, що запропонованих 50 мільярдів євро для України недостатньо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 жовтня виступив проти надання Україні Євросоюзом допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Його підтримує прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Лідери країн Євросоюзу обговорюють поповнення загального бюджету для продовження підтримки України з 2024 року. У грудні ЄС має ухвалити рішення про перегляд свого бюджету на 2021-2027 роки розміром 1,1 трильйона євро (1,2 трильйона доларів США), навантаження на яке зросло через надзвичайні витрати під час пандемії COVID та повномасштабну війну Росії проти України, пише Reuters.

Керівник блоку запропонував, щоб держави-члени внесли більше коштів у загальну скарбницю, щоб надати Україні 50 мільярдів євро. Інша пропозиція передбачає надання 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Однак для затвердження будь-якого рішення потрібна згода всіх членів, а Угорщина та Словаччина блокують його. Орбан заявив, що Угорщина не підтримає збільшення допомоги Україні, якщо не побачить "дуже добре обґрунтованої пропозиції".

Своєю чергою Фіцо в Брюсселі, наступного дня після призначення прем’єр-міністром, заявив, що Братислава більше не підтримуватиме Україну у військовому відношенні та надаватиме лише гуманітарну допомогу. Він вважає, що найкращим рішенням будуть переговори, навіть якщо вони триватимуть роками, а не постачання зброї "для вбивства".

Представники інших держав Східної Європи не погодились із цим. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що запропонованих 50 мільярдів євро для України недостатньо.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що, крім підтримки України, спільні витрати мають зрости для покращення обороноздатності ЄС. Прем’єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо підтримав продовження підтримки України, але також закликав Єврокомісію активніше використовувати гроші у її власній скарбниці.

"Те, що сьогодні обговорюється, для нас є неприйнятним… Ми просимо Комісію та інші інститути звернути увагу на свої власні кошти та кошти, які не використовуються повною мірою… замість того, щоб просити держави-члени збільшити внески", — заявив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. Він закликав усіх членів розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

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