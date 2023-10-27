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Кремлівські "консерви" вибухають: навіщо Орбан провокує ЄС і які наслідки це може мати для Європи

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Юлія Закірова Юлія Закірова
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Заради російських грошей Орбан готовий заплющити очі на криваві злочини путіна
Заради російських грошей Орбан готовий заплющити очі на криваві злочини путіна. Фото Getty Images

Поки авторитарні режими об'єднуються, демократія переживає кризу у стосунках союзників

Протягом останніх кількох тижнів ім'я прем'єра Угорщини Віктора Орбана не сходить з перших шпальт світових ЗМІ. Темами для обговорень стали його вихваляння зустріччю з володимиром путіним, чергове ветування Угорщиною фінансової підтримки для України і заява, в якій угорський політик порівняв членство в Євросоюзі з радянською окупацією.

Хоча прокремлівська риторика Орбана вже неодноразово ставала приводом для критики з боку інших європейських лідерів, прямих випадів на адресу самого Євросоюзу раніше він собі не дозволяв. Особливо насторожливо це виглядає на тлі зміни влади у ще одній країні-члені ЄС — Словаччині, де на виборах перемогла партія з яскраво вираженими антиукраїнськими поглядами.

Чому путінські посіпаки раптом почали каламутити воду в ЄС, і які наслідки це може мати для цивілізованого світу загалом, "Телеграф" запитував у політичних експертів.

Безкарність породжує вседозволеність

Відмова Віктора Орбана приєднуватися до антиросійської коаліції та регулярні спроби загальмувати надання Україні військової й фінансової допомоги від Євросоюзу вже давно нікого не дивують. Втім, недавня зустріч угорського політика з володимиром путіним у Китаї насторожила багатьох світових лідерів.

Причиною для колективної стурбованості став не лише сам факт розмови європейського посадовця з главою кремля, а й її тональність. Зокрема, під час цієї зустрічі Орбан назвав російсько-українську війну "воєнною операцією" і заявив, що Угорщина намагається "врятувати все, що можна" у стосунках з рф. Крім того, на усі закиди про недоречність контактів з диктатором Орбан відповів звинуваченнями європейців у "стратегії війни".

"У нас щодо цього дуже зрозуміла політика, яка різниться від стратегії багатьох інших. У вас стратегія війни, у нас — стратегія миру. І ми хочемо зробити все для того, щоб був мир. Тому ми підтримуємо усі канали комунікації з росією, інакше шансів на мир не буде. Це наша стратегія, і ми нею пишаємося. Ми єдині, хто говорить від імені і задля миру",цитує політика "Європейська правда".

Реагуючи на ці заяви, посли НАТО провели зустріч, щоб обговорити зближення Угорщини та росії. Зокрема, посол США в Будапешті Девід Прессман зауважив, що у членів Альянсу є "законні занепокоєння щодо безпеки", тому вони передають їх союзникам і "очікують, що вони сприймуть це серйозно".

Варто зазначити, що раніше Прессман вже критикував Орбана за те, що той стоїть на боці "людини, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні". Тоді голова адміністрації угорського прем'єра Гергей Гуяш зазначив, що "посол США не має компетенції визначати зовнішню політику Угорщини, тому що це завдання угорського уряду".

Саме впевненість у підтримці угорцями обраного курсу в зовнішній політиці дозволяє Віктору Орбану продовжувати підігравати кремлю й протиставляти себе іншим лідерам країн-членів Євросоюзу, вважає директор Інституту світової політики Євген Магда.

"У квітні 2022 року Віктор Орбан виграв вибори, отримавши конституційну більшість. Балотувався він під гаслом: "Я не дозволю втягнути Угорщину в російсько-українську війну". Жоден європейський чиновник не може сказати йому, що він робить щось не те. Він виконує свої обіцянки електорату.

До речі, угорці не хочуть виходити з ЄС, адже за час перебування в Союзі рівень життя в країні суттєво зріс. Таким чином, перед своїми виборцями Орбан "чистий", а щодо європейців… В ЄС нема функції примусового виключення одного з членів. Вийти можна тільки за власним бажанням. Жодних санкцій за "недружню" риторику також не передбачено", — пояснює політолог в коментарі "Телеграфу".

Іншими словами, боятися угорському прем'єру нічого, окрім втрати вигідних оборудок з рф. За словами Євгена Магди, головною мотивацією збереження і зміцнення відносин з росією для Угорщини є отримання від неї нафти і газу за вигідною ціною. З цієї ж причини Орбан вдає з себе миротворця та посередника у можливому діалозі москви та Брюсселя. Ймовірно, саме для підкріплення цього образу угорець зараз перебуває з візитом у Мінську, каже політолог.

Більше, аніж шкурний інтерес

Втім, бажання збагатитися — не єдиний мотив Орбана в обраній ним політичній стратегії. Адже, якби йшлося виключно про шкурний інтерес, Угорщина могла б брати приклад з Індії, яка у відносинах з рф діє за принципом "нічого особистого, тільки бізнес". Проте Віктор Орбан не лише продовжує вести справи з москвою, а й провокує скандали у Європі.

Порівняння членства в ЄС із радянською окупацією не було прямою відповіддю політика на чиїсь закиди чи звинувачення і не мало на меті відстоювання честі "старшого брата". Дана заява стала навмисним уколом європейців і, цілком можливо, зрежисованим у москві.

За словами політичного аналітика Олега Лісного, існує велика ймовірність того, що Віктор Орбан не є окремим гравцем, а діє у тандемі з путіним, головною метою якого є руйнація європейської єдності.

"Не виключено, що він був завербований російськими спецслужбами ще у ті часи, коли це було на потоці в СРСР. Тепер цю "консерву" відкрили і використовують, щоб сіяти розбрат серед європейців, а в ідеалі — повернути їх у XVII століття, коли кожен воював сам за себе і переслідував виключно власні інтереси. Путіну це на руку, адже з кожним окремо домовитись набагато легше, аніж воювати з такими структурами, як НАТО чи Євросоюз. Для цього у росії сьогодні нема ані економічних, ані військових сил", — пояснює політолог.

Ситуація в ЄС стає напруженою у світлі недавньої зміни влади в Словаччині, де на виборах перемогла партія "Курс — Словацька соціал-демократія". Її лідер Роберт Фіцо раніше заявляв: якщо його команда лідируватиме в уряді, "більше жоден патрон" не буде надісланий Україні. Крім того, він виступає проти вступу нашої країни до НАТО.

Тепер Віктор Орбан з його русофільською позицією вже не буде одинаком-відщепенцем серед країн-членів ЄС, адже матиме підтримку з боку однодумця Фіцо. За словами Олега Лісного, постійне розгойдування політичної ситуації в Європі не лише ускладнить отримання нами підтримки з боку колективного Заходу, а й може гальмувати процес вступу України до ЄС. Крім того, подібні процеси зрештою можуть призвести до розвалу самого Союзу.

"Росія матиме зиск з Угорщини за будь-яких умов. Якщо вона залишається в ЄС, то блокує надання нам допомоги і нашу євроінтеграцію, розхитує ситуацію всередині альянсу. Якщо відмовляється від членства, цілком можливо, запускає процеси за принципом доміно: вихід одного може потягти за собою аналогічні рішення з боку інших. Тієї ж Словаччини, наприклад. Тому заяви Борреля про те, що "Угорщину в ЄС ніхто не тримає" — радше маніпуляція. Насправді ж, вихід з Союзу будь-якої держави для ЄС на сьогодні є контрпродуктивним і навіть небезпечним явищем", — каже політолог.

За словами Олега Лісного, ми беззаперечно є свідками унікальних процесів у світовій політиці. Сьогодні можна спостерігати об'єднання всього тоталітарного світу: Китай, Північна Корея, Білорусь, росія, Іран та їхні проксі створюють альянси, в тому числі — військові. Водночас, в цивілізованому світі зростає запит на роз'єднання.

Такі тенденції є вкрай негативними і свідчать про те, що західне суспільство не усвідомлює ступінь загрози, сподіваючись, що війна — це далеко. Насправді ж, вона вже у них на порозі.

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#Угорщина #Євросоюз #Володимир Путін #Віктор Орбан