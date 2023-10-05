Що з лицем? Зеленський зустрівся з Орбаном, у мережі показали фото

Український лідер та угорський прем’єр потиснули один одному руки

Президент України Володимир Зеленський обмінявся парою слів із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який часто робить абсурдні заяви про війну. Востаннє вони зустрічалися ще у лютому цього року.

Зеленський та Орбан побачилися під час зустрічі Європейської політичної спільноти у Гранаді, яка відбулася у четвер, 5 жовтня. Про це повідомляє угорське видання "444".

У матеріалі було опубліковано фото, на яких український лідер та угорський прем’єр потиснули один одному руки. На деяких кадрах можна побачити невдоволення на обличчі Орбана. Однак у той же час на одному з фото він усміхається у відповідь Зеленському і той робить те саме. Ще на одній фотографії його емоції на обличчі взагалі важко прочитати.

Фото — LUDOVIC MARIN/AFP Фото — LUDOVIC MARIN/AFP Фото — LUDOVIC MARIN/AFP Фото — LUDOVIC MARIN/AFP

Варто зазначити, що Віктор Орбан заявив про відмову Угорщини підтримувати Україну на жодному з міжнародних форумів, поки країна не поверне закони, які б гарантували права закарпатським угорцям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на саміті ЄС у лютому 2023 року Віктор Орбан продемонстрував своє невдоволення під час виступу Зеленського і навіть виявився аплодувати йому.