Что с лицом? Зеленский встретился с Орбаном, в сети показали фото

Украинский лидер и венгерский премьер пожали друг другу руки

Президент Украины Владимир Зеленский обменялся парой слов с премьер-миинстром Венгрии Виктором Орбаном, который часто делает абсурдные заявления о войне. В последний раз они встречались еще в феврале текущего года.

Зеленский и Орбан увиделись в ходе встречи Европейского политического сообщества в Гранаде, которая состоялась в четверг, 5 октября. Об этом сообщает венгерское издание "444".

В материале были опубликованы фото, на которых украинский лидер и венгерский премьер пожали друг другу руки. На некоторых кадрах можно заметить недовольство на лице Орбана. Однако в то же время на одном из фото он улыбается в ответ Зеленскому и тот делает то же самое. Еще на одной фотографии его эмоции на лице и вовсе трудно прочесть.

Фото - LUDOVIC MARIN/AFP Фото - LUDOVIC MARIN/AFP Фото - LUDOVIC MARIN/AFP Фото - LUDOVIC MARIN/AFP

Стоит отметить, что Виктор Орбан заявил об отказе Венгрии поддерживать Украину ни на одном из международных форумов, пока страна не вернет законы, которые гарантировали бы права закарпатским венграм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на саммите ЕС в феврале 2023 года Виктор Орбан продемонстрировал свое недовольство во время выступления Зеленского и даже оказался аплодировать ему.