Кремлевские "консервы" взрываются: зачем Орбан провоцирует ЕС и какие последствия это может иметь для Европы

Пока объединяются авторитарные режимы, демократия переживает кризис в отношениях союзников

В последние несколько недель имя премьера Венгрии Виктора Орбана не сходит с первых полос мировых СМИ. Темами для обсуждений стали его восхваление встречей с владимиром путиным, очередное ветирование Венгрией финансовой поддержки для Украины и заявление, в котором венгерский политик сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией.

Хотя прокремлевская риторика Орбана уже не раз становилась поводом для критики со стороны других европейских лидеров, прямых выпадов в адрес самого Евросоюза раньше он себе не позволял. Особенно настороженно это выглядит на фоне смены власти еще в одной стране-члене ЕС — Словакии, где на выборах победила партия с ярко выраженными антиукраинскими взглядами.

Почему путинские марионетки вдруг начали мутить воду в ЕС, и какие последствия это может иметь для цивилизованного мира в целом, "Телеграф" спрашивал у политических экспертов.

Безнаказанность порождает вседозволенность

Отказ Виктора Орбана присоединяться к антироссийской коалиции и регулярные попытки затормозить предоставление Украине военной и финансовой помощи от Евросоюза уже давно никого не удивляют. Впрочем, недавняя встреча венгерского политика с владимиром путиным в Китае насторожила многих мировых лидеров.

Причиной коллективной обеспокоенности стал не только сам факт разговора европейского чиновника с главой кремля, но и его тональность. В частности, во время этой встречи Орбан назвал российско-украинскую войну "военной операцией" и заявил, что Венгрия пытается "спасти все, что можно" в отношениях с рф. Кроме того, на все упреки о неуместности контактов с диктатором Орбан ответил обвинениями европейцев в "стратегии войны".

"У нас в этом отношении очень понятная политика, которая отличается от стратегии многих других. У вас стратегия войны, у нас — стратегия мира. И мы хотим сделать все для того, чтобы был мир. Поэтому мы поддерживаем все каналы коммуникации с россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, и мы ею гордимся. Мы единственные, кто говорит от имени и ради мира", — цитирует политика "Европейская правда".

Реагируя на эти заявления, послы НАТО провели встречу, чтобы обсудить сближение Венгрии и россии. В частности, посол США в Будапеште Дэвид Прессман отметил, что у членов Альянса есть "законные беспокойства по безопасности", поэтому они передают их союзникам и "ожидают, что они воспримут это серьезно".

Стоит отметить, что ранее Прессман уже критиковал Орбана за то, что он стоит на стороне "человека, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине". Тогда глава администрации венгерского премьера Гергей Гуяш отметил, что "посол США не имеет компетенции определять внешнюю политику Венгрии, потому что это задача венгерского правительства".

Именно уверенность в поддержке венграми избранного курса во внешней политике позволяет Виктору Орбану продолжать подыгрывать кремлю и противопоставлять себя другим лидерам стран-членов Евросоюза, считает директор Института мировой политики Евгений Магда.

"В апреле 2022 года Виктор Орбан выиграл выборы, получив конституционное большинство. Баллотировался он под лозунгом: "Я не позволю втянуть Венгрию в российско-украинскую войну". Ни один европейский чиновник не может сказать ему, что он делает что-то не то. Он выполняет свои обещания электорату.

Кстати, венгры не хотят выходить из ЕС, ведь за время пребывания в Союзе уровень жизни в стране существенно вырос. Таким образом, перед своими избирателями Орбан "чист", а в отношении европейцев… В ЕС нет функции принудительного исключения одного из членов. Выйти можно только по собственному желанию. Никаких санкций за "недружественную" риторику также не предусмотрено", — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

Иными словами, бояться венгерскому премьеру нечего, кроме потери выгодных сделок с россией. По словам Евгения Магды, главной мотивацией сохранения и укрепления отношений с рф для Венгрии является получение от нее нефти и газа по выгодной цене. По этой же причине Орбан играет роль миротворца и посредника в возможном диалоге Москвы и Брюсселя. По всей видимости, именно для подкрепления этого образа венгр сейчас находится с визитом в Минске, говорит политолог.

Больше, чем шкурный интерес

Впрочем, желание обогатиться – не единственный мотив Орбана в избранной им политической стратегии. Ведь, если бы речь шла исключительно о шкурном интересе, Венгрия могла бы брать пример с Индии, которая в отношениях с рф действует по принципу "ничего личного, только бизнес". Тем не менее, Виктор Орбан не только продолжает вести дела с москвой, но и провоцирует скандалы в Европе.

Сравнение членства в ЕС с советской оккупацией не было прямым ответом политика на чьи-либо упреки или обвинения и не имело целью отстаивания чести "старшего брата". Данное заявление стало умышленным уколом европейцев и, вполне возможно, срежиссированным в москве.

По словам политического аналитика Олега Лисного, существует большая вероятность того, что Виктор Орбан не является отдельным игроком, а действует в тандеме с путиным, главной целью которого является разрушение европейского единства.

"Не исключено, что он был завербован российскими спецслужбами еще в те времена, когда это было на потоке в СССР. Теперь эту "консерву" открыли и используют, чтобы сеять смуту среди европейцев, а в идеале — вернуть их в XVII век, когда каждый воевал сам за себя и преследовал исключительно собственные интересы. Путину это на руку, ведь с каждым отдельно договориться гораздо легче, чем воевать с такими структурами, как НАТО или Евросоюз. Для этого у россии сегодня нет ни экономических, ни военных сил", — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

Ситуация в ЕС становится напряженной в свете недавней смены власти в Словакии, где на выборах победила партия "Курс — Словацкая социал-демократия". Ее лидер Роберт Фицо ранее заявлял: если его команда будет лидировать в правительстве, "больше ни один патрон" не будет выслан Украине. Кроме того, он выступает против вступления нашей страны в НАТО.

Теперь Виктор Орбан с его русофильской позицией уже не будет одиночкой-отщепенцем среди стран-членов ЕС, ведь получит поддержку со стороны единомышленника Фицо. По словам Олега Лисного, постоянное раскачивание политической ситуации в Европе не только усложнит получение нами поддержки со стороны коллективного Запада, но может тормозить процесс вступления Украины в ЕС. Кроме того, подобные процессы в конечном счете могут привести к развалу самого Союза.

"Россия будет получать выгоду от Венгрии при любых условиях. Если она остается в ЕС, то блокирует оказание нам помощи и нашу евроинтеграцию, расшатывает ситуацию внутри альянса. Если отказывается от членства, вполне возможно, запускает процессы по принципу домино: выход одного может повлечь за собой аналогичные решения со стороны других. Той же Словакии, например. Потому заявления Борреля о том, что "Венгрию в ЕС никто не держит" — скорее манипуляция. В действительности же, выход из Союза любого государства для ЕС на сегодняшний день является контрпродуктивным и даже опасным явлением", — говорит политолог.

По словам Олега Лисного, мы безусловно являемся свидетелями уникальных процессов в мировой политике. Сегодня можно наблюдать объединение всего тоталитарного мира: Китай, Северная Корея, беларусь, россия, Иран и их прокси создают альянсы, в том числе военные. В то же время, в цивилизованном мире растет запрос на разъединение.

Такие тенденции крайне негативны и свидетельствуют о том, что западное общество не осознает степень угрозы, надеясь, что война — это далеко. На самом же деле она уже у них на пороге.