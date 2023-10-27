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Кремлевские "консервы" взрываются: зачем Орбан провоцирует ЕС и какие последствия это может иметь для Европы

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Юлия Закирова Юлия Закирова
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Ради российских денег Орбан готов закрыть глаза на кровавые преступления путина
Ради российских денег Орбан готов закрыть глаза на кровавые преступления путина. Фото Getty Images

Пока объединяются авторитарные режимы, демократия переживает кризис в отношениях союзников

В последние несколько недель имя премьера Венгрии Виктора Орбана не сходит с первых полос мировых СМИ. Темами для обсуждений стали его восхваление встречей с владимиром путиным, очередное ветирование Венгрией финансовой поддержки для Украины и заявление, в котором венгерский политик сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией.

Хотя прокремлевская риторика Орбана уже не раз становилась поводом для критики со стороны других европейских лидеров, прямых выпадов в адрес самого Евросоюза раньше он себе не позволял. Особенно настороженно это выглядит на фоне смены власти еще в одной стране-члене ЕС — Словакии, где на выборах победила партия с ярко выраженными антиукраинскими взглядами.

Почему путинские марионетки вдруг начали мутить воду в ЕС, и какие последствия это может иметь для цивилизованного мира в целом, "Телеграф" спрашивал у политических экспертов.

Безнаказанность порождает вседозволенность

Отказ Виктора Орбана присоединяться к антироссийской коалиции и регулярные попытки затормозить предоставление Украине военной и финансовой помощи от Евросоюза уже давно никого не удивляют. Впрочем, недавняя встреча венгерского политика с владимиром путиным в Китае насторожила многих мировых лидеров.

Причиной коллективной обеспокоенности стал не только сам факт разговора европейского чиновника с главой кремля, но и его тональность. В частности, во время этой встречи Орбан назвал российско-украинскую войну "военной операцией" и заявил, что Венгрия пытается "спасти все, что можно" в отношениях с рф. Кроме того, на все упреки о неуместности контактов с диктатором Орбан ответил обвинениями европейцев в "стратегии войны".

"У нас в этом отношении очень понятная политика, которая отличается от стратегии многих других. У вас стратегия войны, у нас — стратегия мира. И мы хотим сделать все для того, чтобы был мир. Поэтому мы поддерживаем все каналы коммуникации с россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, и мы ею гордимся. Мы единственные, кто говорит от имени и ради мира", — цитирует политика "Европейская правда".

Реагируя на эти заявления, послы НАТО провели встречу, чтобы обсудить сближение Венгрии и россии. В частности, посол США в Будапеште Дэвид Прессман отметил, что у членов Альянса есть "законные беспокойства по безопасности", поэтому они передают их союзникам и "ожидают, что они воспримут это серьезно".

Стоит отметить, что ранее Прессман уже критиковал Орбана за то, что он стоит на стороне "человека, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине". Тогда глава администрации венгерского премьера Гергей Гуяш отметил, что "посол США не имеет компетенции определять внешнюю политику Венгрии, потому что это задача венгерского правительства".

Именно уверенность в поддержке венграми избранного курса во внешней политике позволяет Виктору Орбану продолжать подыгрывать кремлю и противопоставлять себя другим лидерам стран-членов Евросоюза, считает директор Института мировой политики Евгений Магда.

"В апреле 2022 года Виктор Орбан выиграл выборы, получив конституционное большинство. Баллотировался он под лозунгом: "Я не позволю втянуть Венгрию в российско-украинскую войну". Ни один европейский чиновник не может сказать ему, что он делает что-то не то. Он выполняет свои обещания электорату.

Кстати, венгры не хотят выходить из ЕС, ведь за время пребывания в Союзе уровень жизни в стране существенно вырос. Таким образом, перед своими избирателями Орбан "чист", а в отношении европейцев… В ЕС нет функции принудительного исключения одного из членов. Выйти можно только по собственному желанию. Никаких санкций за "недружественную" риторику также не предусмотрено", — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

Иными словами, бояться венгерскому премьеру нечего, кроме потери выгодных сделок с россией. По словам Евгения Магды, главной мотивацией сохранения и укрепления отношений с рф для Венгрии является получение от нее нефти и газа по выгодной цене. По этой же причине Орбан играет роль миротворца и посредника в возможном диалоге Москвы и Брюсселя. По всей видимости, именно для подкрепления этого образа венгр сейчас находится с визитом в Минске, говорит политолог.

Больше, чем шкурный интерес

Впрочем, желание обогатиться – не единственный мотив Орбана в избранной им политической стратегии. Ведь, если бы речь шла исключительно о шкурном интересе, Венгрия могла бы брать пример с Индии, которая в отношениях с рф действует по принципу "ничего личного, только бизнес". Тем не менее, Виктор Орбан не только продолжает вести дела с москвой, но и провоцирует скандалы в Европе.

Сравнение членства в ЕС с советской оккупацией не было прямым ответом политика на чьи-либо упреки или обвинения и не имело целью отстаивания чести "старшего брата". Данное заявление стало умышленным уколом европейцев и, вполне возможно, срежиссированным в москве.

По словам политического аналитика Олега Лисного, существует большая вероятность того, что Виктор Орбан не является отдельным игроком, а действует в тандеме с путиным, главной целью которого является разрушение европейского единства.

"Не исключено, что он был завербован российскими спецслужбами еще в те времена, когда это было на потоке в СССР. Теперь эту "консерву" открыли и используют, чтобы сеять смуту среди европейцев, а в идеале — вернуть их в XVII век, когда каждый воевал сам за себя и преследовал исключительно собственные интересы. Путину это на руку, ведь с каждым отдельно договориться гораздо легче, чем воевать с такими структурами, как НАТО или Евросоюз. Для этого у россии сегодня нет ни экономических, ни военных сил", — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

Ситуация в ЕС становится напряженной в свете недавней смены власти в Словакии, где на выборах победила партия "Курс — Словацкая социал-демократия". Ее лидер Роберт Фицо ранее заявлял: если его команда будет лидировать в правительстве, "больше ни один патрон" не будет выслан Украине. Кроме того, он выступает против вступления нашей страны в НАТО.

Теперь Виктор Орбан с его русофильской позицией уже не будет одиночкой-отщепенцем среди стран-членов ЕС, ведь получит поддержку со стороны единомышленника Фицо. По словам Олега Лисного, постоянное раскачивание политической ситуации в Европе не только усложнит получение нами поддержки со стороны коллективного Запада, но может тормозить процесс вступления Украины в ЕС. Кроме того, подобные процессы в конечном счете могут привести к развалу самого Союза.

"Россия будет получать выгоду от Венгрии при любых условиях. Если она остается в ЕС, то блокирует оказание нам помощи и нашу евроинтеграцию, расшатывает ситуацию внутри альянса. Если отказывается от членства, вполне возможно, запускает процессы по принципу домино: выход одного может повлечь за собой аналогичные решения со стороны других. Той же Словакии, например. Потому заявления Борреля о том, что "Венгрию в ЕС никто не держит" — скорее манипуляция. В действительности же, выход из Союза любого государства для ЕС на сегодняшний день является контрпродуктивным и даже опасным явлением", — говорит политолог.

По словам Олега Лисного, мы безусловно являемся свидетелями уникальных процессов в мировой политике. Сегодня можно наблюдать объединение всего тоталитарного мира: Китай, Северная Корея, беларусь, россия, Иран и их прокси создают альянсы, в том числе военные. В то же время, в цивилизованном мире растет запрос на разъединение.

Такие тенденции крайне негативны и свидетельствуют о том, что западное общество не осознает степень угрозы, надеясь, что война — это далеко. На самом же деле она уже у них на пороге.

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#Венгрия #Евросоюз #Владимир Путин #Виктор Орбан