Угорщина знову ставить палки в колеса Україні: до чого тут допомога від ЄС

Уряд Орбана вкотре виправдує своє "звання" дружнього до кремля

Угорщина, якій Україна нещодавно пішла на поступки щодо санкційних питань, вирішила завадити Києву отримати черговий транш допомоги від країн Євросоюзу. Зокрема, у Будапешті запропонували розділити загальну суму у 50 млрд євро (52,4 млрд доларів) на кілька частин. Причин такої пропозиції поки не озвучується.

Детальніше про це пише Bloomberg. Відомо, що ідея була озвучена угорцями ще минулого тижня. Видання також зазначає, що представник Угорщини у Брюсселі не коментував це питання попри запити журналістів.

Зазначається, що у Будапешті намагаються переконати членів ЄС, що на цьому етапі Україні може бути достатньо вливання у розмірі половини загальної суми — 25 млрд євро. Надалі ж протягом трьох наступних років, із 2024 по 2027, пропонується оцінити потреби Києва та виділити залишок грошей в залежності від них.

Bloomberg зазначає, що подібна пропозиція додає занепокоєння стосовно того, що "економічна підтримка України може послабитися після того, як США виділили чергові гроші" — у рамках тимчасового пакету допомоги.

Нагадаємо, що уряд Віктора Орбана в Угорщині неодноразово критикувався іншими західними політиками та за умовчанням вважається досить близьким до кремля. Не дивно, що наприкінці вересня саме Орбан висловив свої сумніви щодо доцільності вступу України до ЄС. На його думку, перш ніж будь-які розмови про такий крок почнуться, ЄС доведеться відповісти на кілька "дуже важких питань".

Тим часом подібні просторікування в українському МЗС просто висміяли.