Україна пішла на поступки Угорщині заради допомоги від Євросоюзу: подробиці

Статус "міжнародного спонсора війни" тимчасово призупинено

Щоб отримати 500 млн євро допомоги від ЄС, Україна пішла на поступки Угорщини. В надії на те, що влада країни припинить блокувати виділення допомоги, угорську та грецькі компанії прибрали зі списку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться у повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції. НАЗК попередньо провело переговори з представниками компаній.

Йдеться про п’ять грецьких компаній-перевізників: Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD, а також угорський OTP Bank. Повідомляється, що вони припинили свою співпрацю із російською федерацією.

Статус цих компаній на порталі "Війна та санкції" у розділі "Міжнародні спонсори війни" тимчасово припинено. Повне виключення з переліку міжнародних спонсорів війни можливий, але залежатиме від виконання умов:

Вийти з російського ринку або припинити ведення бізнесу з росією; Надати реалістичний досяжний у короткостроковій перспективі план виходу разом із письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до певної дати; Припинити всі господарські операції у росії, залишивши там лише формальну присутність, зумовлену складнощами виходу.

Таким чином, Україна сподівається вплинути на Угорщину, і та розблокує 500 млн євро допомоги для України. Також НАЗК сподівається, що надалі Греція не блокуватиме 12 пакет санкцій ЄС, які спрямовані на зменшення можливості росії продовжувати війну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Угорщині поставили під сумнів вступ України до ЄС. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перед цим доведеться відповісти на "дуже важкі питання". В українському МЗС нову заяву Орбана висміяли.