Двох світових виробників сигарет оголошено спонсорами війни — рішення НАЗК

Прибуток від бізнесу в росії вимірюється у млрд доларів

Національне агентство протидії корупції (НАЗК) внесло до списку міжнародних спонсорів війни двох найбільших виробників тютюнових виробів. За 1,5 року повномасштабного вторгнення ці компанії не припинили вести бізнес у росії.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК. Йдеться про компанії Philip Morris International та Japan Tobacco International

Згідно зі звітною документацією, російський підрозділ Philip Morris в перший рік повномасштабного вторгнення збільшив виторг на 8% до 140,3 млрд рублів, а чистий прибуток склав до 48,2 млрд рублів. Ці показники на 45% більші, ніж у 2021 році. Компанія впевнена в економічному потенціалі росії, тому не стала припиняти довгострокову інвестиційну програму. З 2017 року до сьогодні Philip Morris інвестував понад 14 млрд рублів у локальне виробництво тютюнових стіків для IQOS на фабриці в Ленінградській області.

Варто зазначити, що Philip Morris виробляє такі популярні марки тютюнових виробів: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).

Що стосується компанії Japan Tobacco International (JTI), то вона є лідером на російському ринку тютюнових виробів із часткою 34,9%. У компанії не приховують, що філії в росії принесли близько 2 млрд доларів прибутку у 2022 році або 11% її консолідованого доходу за 2022 рік. JTI належать такі марки тютюнових виробів як Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, а також російські марки "Донський тютюн", Kiss, Play, "Петро I", "Трійка" та інші.

Обидві компанії на початку повномасштабного вторгнення в Україну заявляли про наміри закрити бізнес у росії, не робити нових інвестицій та припинити маркетингову діяльність. Але на цей час цього не відбулося і їхні підприємства на території країни-агресора продовжують функціонувати та приносити прибуток.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що популярний світовий торговий майданчик оголошений міжнародним спонсором війни. Прибуток за роботу в росії за минулий рік склав близько 160 млн доларів.