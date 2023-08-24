Два мировых производителя сигарет объявлены спонсорами войны - решение НАПК

Прибыль от бизнеса в россии измеряется в млрд долларов

Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) внесло в список международных спонсоров войны двух крупнейших производителей табачных изделий. За 1,5 года полномасштабного вторжения эти компании не прекратили вести бизнес в россии.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК. Речь идет о компаниях Philip Morris International и Japan Tobacco International

Согласно отчетной документации, российское подразделение Philip Morris в первый год полномасштабного вторжения увеличило выручку на 8% до 140,3 млрд рублей, а чистая прибыль составила до 48,2 млрд рублей. Эти показатели на 45% больше, чем в 2021 году. Компания уверенна в экономическом потенциале россии, поэтому не стала приостанавливать долгосрочную инвестиционную программу. С 2017 года по сегодняшний день Philip Morris инвестировал свыше 14 млрд рублей в локальное производство табачных стиков для IQOS на фабрике в Ленинградской области.

Стоит отметить, что Philip Morris производит такие популярные марки табачных изделий: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака IQOS).

Что касается компании Japan Tobacco International (JTI), то она является лидером на российском рынке табачных изделий с долей в 34,9%. В компании не скрывают, что филиалы в россии принесли около 2 млрд долларов прибыли в 2022 году или 11% ее консолидированного дохода за 2022 год. JTI принадлежат такие марки табачных изделий как: Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, а также российские марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" и другие.

Обе компании в начале полномасштабного вторжения в Украину заявляли о намерениях закрыть бизнес в россии, не делать новых инвестиций и прекратить маркетинговую деятельность. Но на данный момент этого не произошло и их предприятия на территории страны-агрессора продолжают функционировать и приносить прибыль.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что популярная мировая торговая площадка объявлена международным спонсором войны. Прибыль за работу в россии за прошлый год составила около 160 млн долларов.