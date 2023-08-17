AliExpress оголошено міжнародним спонсором війни: що це означає для українців і чому рішення назвали небезпечним

Компанія продовжує роботу в країні-агресорі

Китайська група компаній Alibaba Group Holding Limited, якій належить маркетплейс AliExpress, була внесена до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки вона продовжує працювати в росії.

Про це у четвер, 17 серпня, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що компанія надає свої платформи для продажу товарів із вивезеної з окупованих територій України міді.

"На території росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, керована дочірньою російською компанією з групи Alibaba ТОВ "Алібаба.КОМ (РУ)". Власником ТОВ "Алібаба.КОМ (РУ)" є зареєстрована в Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd "Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у росії, надаючи міжнародний майданчик для продажу закордонних товарів. Прибуток ТОВ "Алібаба.КОМ(РУ)" за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн)", — йдеться в повідомленні.

У квітні поточного року агентство Reuters повідомило, що китайська компанія Quzhou Nova закупила щонайменше 3220 т мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування з жовтня 2022 року. Також у матеріалі було зазначено, що відвантаження металу із заводу проводилися через порт Новоросійськ. З цієї міді компанія виробляє товари, які потім реалізують на платформах Alibaba.

У НАЗК підкреслили, що Alibaba вдається і до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаних із повномасштабним російським вторгненням. Водночас проросійські повідомлення не видаляються.

"Всі ці факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не лише фінансово, сплачуючи податки, а й ідеологічно", — зазначили у пресслужбі.

Чому рішення вважають небезпечним

Колишній позаштатний консультант Комітету з питань економічного розвитку у ВР Павло Вернивський на своїй сторінці у Facebook заявив, що таке рішення може залишити Україну без дронів.

"Бо практично всі крихітні виробники дронів закуповують комплектуючі через цю платформу. Не виключено навіть, що банки почнуть блокувати карткові перекази на платформу. Якщо ці ідіоти підуть далі й внесуть китайських постачальників до списку спонсорів тероризму, то незабаром залишимося без дронів", — зазначив він.

Що означає список "Міжнародних спонсорів війни"

Перелік "Міжнародних спонсорів війни" є такою собі "дошкою ганьби" і потужним репутаційним інструментом досягнення ланцюжків поставок у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з росії. Одним із важелів тиску є співпраця з базою даних World-Check, яку використовують страхові компанії та банки для оцінки ризиків. Тому для світових компаній наслідки перебування у цьому списку гірші, ніж продовження ведення бізнесу в країні-агресорі.

Тобто, потрапляння до списку не загрожує компанії «закриттям», проте залишає на ній тавро спонсора тих кошмарів, які продовжує творити росія на території України. Тому, чи робити покупки чи замовляти послуги у цих компаній, — вибір особисто кожного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що британська корпорація Unilever потрапила до міжнародного переліку спонсорів війни. Зокрема їй належать такі популярні бренди як Domestos, Lipton, Axe, Dove, Timotei.