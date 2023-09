Украина пошла на уступки Венгрии ради помощи от Евросоюза: подробности

Статус "международного спонсора войны" временно приостановлен

Чтобы получить 500 млн евро помощи от ЕС Украина пошла на уступки Венгрии. В надеже на то, что власти страны прекратят блокировать выделение помощи, венгерскую и греческие компании убрали из списка международных спонсоров войны.

Об этом сказано в сообщении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. НАПК предварительно провело переговоры с представителями компаний.

Речь идет о пяти греческих компаниях-перевозчиках: Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD, а также венгерском OTP Bank. Сообщается, что они прекратили свое сотрудничество с российской федерацией.

Статус этих компаний на портале "Война и санкции" в разделе "Международные спонсоры войны" временно приостановлен. Полное исключение из перечня международных спонсоров войны возможно, но будет зависеть от выполнения условий:

Выйти с российского рынка или прекратить ведение бизнеса с россией; Предоставить реалистичный достижимый в краткосрочной перспективе план выхода вместе с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение до определенной даты; Прекратить все хозяйственные операции в россии, оставив там только формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

Таким образом Украина надеется повлиять на Венгрию, и та разблокирует 500 млн евро помощи для Украины. Также НАПК надеется, что в дальнейшем Греция не будет блокировать 12 пакет санкций ЕС, которые направлены на уменьшение возможности россии продолжать войну.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Венгрии поставили под сомнение вступление Украины в ЕС. Премьер страны Виктор Орбан заявил, что перед этим придется ответить на "очень трудные вопросы". В украинском МИД новое заявление Орбана высмеяли.