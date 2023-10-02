Глава Українського аналітичного центру в коментарі для "Телеграфу" пояснив, чому деякі союзники можуть поводитися як зрадники

У Києві в понеділок, 2 жовтня, вперше в історії відбувається зустріч глав МЗС Євросоюзу. У жовтні президент Європарламенту Роберта Мецола анонсувала звіт про прогрес України на шляху до ЄС. А самі переговори щодо вступу, за її словами, стартують уже в грудні.

Тим часом проблеми, пов’язані з українським експортом до Польщі, Словаччини, Угорщини, різкі висловлювання політиків цих країн на адресу України демонструють, що для вступу до ЄС (що нам, безумовно, необхідно) слід зняти рожеві окуляри.

Євроспільнота — це передусім конкуренція. А розмови про всілякі демократичні цінності — просто розмови. Кожна країна намагається, щоб найкраще було саме їй.

У когось виходить краще, у когось гірше. Але якщо є можливість покращити своє становище за рахунок іншого, то цим користуються. Не зрозуміємо цього — знову й знову отримуватимемо по лобі держаком від граблів.

Якоюсь мірою навіть добре, що зараз мають місце конфлікти України з Угорщиною, Польщею, Словаччиною.

Це показує нам, що євроспільнота — не про щось біле і пухнасте. Це клуб із жорсткими правилами. Де гравці ці правила періодично намагаються оминати. Тому що, на їхню думку, це принесе більше вигод, аніж гра за загальними правилами.

І нам треба вчитися. Краще зараз, аніж потім. Вчитися бути твердими. Не сподівайтеся, що хтось прийде і щось дасть. Вчитися виривати своє. Боротися за своє.

Війна з росією показала, що є не лише союзники, а й зрадники. І деякі союзники можуть поводитися як зрадники. Що багато хто намагається нажитися на ситуації, поки ми спливаємо кров’ю.

І нам, наголошую, важливо вчитися. На жаль, у такій страшній ситуації, такою страшною ціною. Але це теж урок.

Ми маємо стати сильними. Вміти огризатися. Давати відсіч. Самі. Максимально самотужки.

Тоді нас поважатимуть. А без поваги мало чого можна досягти. І тут немає значення, в ЄС ми чи ні…