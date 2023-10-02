Глава Украинского аналитического центра в комментарии для "Телеграфа" объяснил, почему некоторые союзники могут вести себя как предатели

В Киеве в понедельник, 2 октября, впервые в истории проходит встреча глав МИД Евросоюза. В октябре же президент Европарламента Роберта Мецола анонсировала отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС. А сами переговоры насчет вступления, по ее словам, стартуют уже в декабре.

Между тем, проблемы, связанные с украинским экспортом в Польшу, Словакию, Венгрию, резкие высказывания политиков этих стран в адрес Украины, демонстрируют, что для вступления в ЕС (что нам, безусловно, необходимо) следует снять розовые очки.

Евросообщество — это, прежде всего, конкуренция. А разговоры о всякого рода демократических ценностях — просто разговоры. Каждая страна старается, чтобы лучше было именно ей.

У кого-то получается лучше, у кого-то — хуже. Но если есть возможность улучшить свое положение за счет другого — этим пользуются. Не поймем этого — будем снова и снова получать по лбу черенком граблей.

В какой-то мере — даже хорошо, что сейчас имеют место конфликты Украины с Венгрией, Польшей, Словакией.

Это показывает нам, что евросообщество — не о чем-то белом и пушистом. Это клуб с жесткими правилами. Где игроки эти правила периодически пытаются обходить. Потому что, по их мнению, это принесет больше выгод, чем игра по общим правилам.

И нам надо учиться. Лучше сейчас, чем потом. Учиться быть жесткими. Не полагаться, что кто-то придет и что-то даст. Учиться вырывать свое. Бороться за свое.

Война с россией показала, что есть не только союзники, но и предатели. И что некоторые союзники могут вести себя как предатели. Что многие пытаются нажиться на ситуации, пока мы истекаем кровью.

И нам, подчеркиваю, важно учиться. К сожалению, в такой страшной ситуации, такой страшной ценой. Но это — тоже урок.

Мы должны стать сильными. Уметь огрызаться. Давать отпор. Сами. Максимально своими силами.

Тогда нас будут уважать. А без уважения мало чего можно добиться. И тут не имеет значение, в ЕС мы или нет…