росії вже нічого не допоможе: Данілов прокоментував чутки про хвороби путіна

Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб путін якнайшвидше пішов на той світ

Обговорення навколо стану здоров’я російського диктатора володимира путіна є частим явищем в мережі, але навіть смерть "лідера" рф нічого глобально не вирішить. Територія, яка є сучасною росією, вже вся наповнена нелюдяністю.

Таку думку сказав секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю виданню Фокус. Він прокоментував нещодавні чутки про нібито серцевий напад, який стався у диктатора, але його вдалося врятувати.

"Треба розуміти, про якого путіна йдеться. Достеменно відомо про його двійників. Тому треба розуміти, про кого йде мова. Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І путін також. Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб це відбулося якомога скоріше. Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання", — сказав Данілов.

Він вважає, що путін ніколи не був здоровим, говорячи про його психологічний стан. А питання, коли Господь забере його до себе — це лише питання часу.

Водночас співрозмовник видання наголосив, що смерть путіна глобально нічого не змінить. Сьогоднішня росія повністю просякнута нелюдяністю, оскільки з дитинства громадянам розповідають, що у світі треба всіх ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов’язково хтось має відповідати за це.

"Я хочу повернути нас всіх до ситуації 2008 року, коли була атака на Грузію. Тоді відношення до грузинів було негативним у 80-85 % росіян. Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи? Щодо України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті путіна щось зміниться, це не так. Треба роки, щоб змінилося. Насамперед вони мають почати любити людей", — пояснив Олексій Данілов.

На запитання журналіста про те, що має відбутися для змін у росії, якщо не смерть диктатора, Данілов відповів, що цю країну вже не врятує нічого.

"Історичний процес фрагментації росії, який запустив путін 24 лютого 22 року, а насправді ще раніше — у 2008 році, коли напав на Грузію, зараз поступово буде набирати обертів. Як країну їх вже нічого не спасе. Вони сьогодні не країна, з якою рахуються у світі. Багато процесів, які стосуються рф, відбуваються за посередництвом Китаю. Вони втрачають свою суб'єктність, це буде швидко відбуватися і набирати обертів", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 26 жовтня по мережі розійшлася інформація про нібито смерть володимира путіна. Українці тим часом відреагували на новину хвилею жартів та мемів.