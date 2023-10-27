россии уже ничего не поможет: Данилов прокомментировал слухи о болезнях путина

Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы путин как можно скорее отправился на тот свет

Обсуждения вокруг состояния здоровья российского диктатора владимира путина стали довольно частым явлением в сети, но даже смерть "лидера" рф ничего глобально не решит. Территория, которая является современной россией, уже вся пропитана бесчеловечностью.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию Фокус. Он прокомментировал недавние слухи насчет якобы сердечного приступа, который случился у диктатора, но его удалось спасти.

"Надо понимать, о каком путине идет речь. Доподлинно известно о его двойниках. Поэтому надо понимать, о ком идет речь. Рано или поздно каждый человек отправляется на тот свет. И путин также. Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы это произошло как можно скорее. Относительно его состояния здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимал решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры. Это надо быть сумасшедшим, чтобы таким образом решать вопросы", — сказал Данилов.

Он считает, что путин никогда не был здоровым, говоря о его психологическом состоянии. А вопрос, когда Господь заберет его к себе — это всего лишь вопрос времени.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что смерть путина глобально ничего не изменит. Сегодняшняя россия полностью пропитана бесчеловечностью, поскольку с детства гражданам рассказывают, что в мире нужно всех ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это.

"Я хочу вернуть нас всех к ситуации 2008 года, когда была атака на Грузию. Тогда отношение к грузинам было негативным у 80-85 % россиян. Что грузины сделали плохого россиянам, что они их так возненавидели? Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти путина что-то изменится, это не так. Нужны годы, чтобы изменилось. Прежде всего, они должны начать любить людей", — объяснил Алексей Данилов.

На вопрос журналиста о том, что должно произойти для изменений в россии, если не смерть диктатора, Данилов ответил, что эту страну уже не спасет ничего.

"Исторический процесс фрагментации россии, который запустил Путин 24 февраля 22 года, а на самом деле еще раньше — в 2008 году, когда напал на Грузию, сейчас постепенно будет набирать обороты. Как страну их уже ничего не спасет. Они сегодня не страна, с которой считаются в мире. Многие процессы, которые касаются РФ, происходят при посредничестве Китая. Они теряют свою субъектность, это будет быстро происходить и набирать обороты", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 26 октября по сети разошлась информация о якобы смерти владимира путина. Украинцы тем временем отреагировали на новость волной шуток и мемов.