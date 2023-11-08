"Нас не будут шантажировать": в ЕС жестко ответили Венгрии из-за блокирования помощи Украине

Еврокомиссия не намерена идти на компромиссы в вопросе помощи Украине

Несмотря на угрозы Венгрии заблокировать пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро, это у нее вряд ли получится.

Как информирует EUobserver, об этом рассказал еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан отметил, что Будапешт не сможет шантажировать остальную часть Евросоюза.

Так по его словам, не стоит верить слухам о том, что Еврокомиссия якобы готова пойти на уступки Венгрии и разморозить часть средств для нее в обмен на поддержку пересмотра бюджета ЕС до 2027 года, в который должны включить помощь Украине.

Хан отметил, что у ЕК есть обходные пути, по которым можно достичь утверждения пересмотра бюджета и без поддержки Будапешта.

"Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов ЕС. Могут быть определенные задержки, если нам придется принимать различные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", — отметил он.

Напомним, что правительство Виктора Орбана в Венгрии неоднократно критиковалось другими западными политиками и по умолчанию считается достаточно близким к кремлю. При этом из-за проблем с защитой прав человека и верховенство права ЕС в декабре прошлого года заморозил 22 миллиарда евро, которые предназначались Будапешту.

В октябре 2023 года венгерский премьер сравнил членство в ЕС с советской оккупацией, из-за чего в Брюсселе ему намекнули на то, что можно выйти.