"Друзья путина" блокируют 50 млрд евро помощи Украине: подробности саммита лидеров ЕС

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложенных 50 миллиардов евро для Украины недостаточно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 октября выступил против предоставления Украине Евросоюзом помощи в размере 50 миллиардов евро. Его поддерживает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Лидеры стран Евросоюза обсуждают пополнение общего бюджета блока для продолжения поддержки Украины с 2024 года. В декабре ЕС должен принять решение о пересмотре своего бюджета на 2021-2027 годы размером 1,1 триллиона евро (1,2 триллиона долларов США), нагрузка на который возросла из-за чрезвычайных расходов во время пандемии COVID и из-за полномасштабной войны россии против Украины, пишет Reuters.

Руководитель блока предложил, чтобы государства-члены внесли больше средств в общую казну, чтобы предоставить Украине 50 миллиардов евро. Другое предложение предусматривает выделение 20 миллиардов евро на военную помощь Украине. Однако для утверждения какого-либо решение необходимо согласие всех членов, а Венгрия и Словакия блокируют его. Орбан заявил, что Венгрия не поддержит увеличение помощи Украине, если не увидит "очень хорошо обоснованного предложения".

В свою очередь Фицо в Брюсселе, на следующий день после назначения премьер-министром, заявил, что Братислава больше не будет поддерживать Украину в военном отношении и будет оказывать только гуманитарную помощь. Он считает, что лучшим решением будут переговоры, даже если они будут длиться годами, а не поставки оружия для убийства.

Представители других государств Восточной Европы не согласились с этим. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложенных 50 миллиардов евро для Украины недостаточно.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что, помимо поддержки Украины, совместные расходы должны вырасти для улучшения обороноспособности ЕС. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо поддержал продолжение поддержки Украины, но также призвал Еврокомиссию активнее использовать деньги в ее собственной казне.

"То, что сегодня обсуждается, для нас неприемлемо… Мы просим Комиссию и другие институты обратить внимание на свои собственные средства и средства, которые не используются в полной мере… вместо того, чтобы просить государства-члены увеличить взносы", — заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС. Он призвал всех членов начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

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