Зеленський повідомив про важливе засідання Ставки: обговорили 5 тем та захист одного з міст

Окрема увага була приділена ситуації на фронті

У п’ятницю, 10 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача. У її ході було обговорено ситуацію на фронті, посилення протиповітряної оборони та інші питання.

Про це глава держави повідомив у себе в telegram. Зеленський зазначив, що сьогоднішнє засідання було важливим.

"Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки щодо його втілення. Уточнення всіх планів та розрахунків щодо продовження активних дій", — зазначив він.

Також, за словами глави держави, обговорювався військовий бюджет України на наступний рік. "Акцент на тому, щоб стати самодостатнім щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки", — наголосив він.

Також президент заслухав звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті за всіма ключовими напрямками: Куп’янським, Бахмутським, Авдіївським, Мелітопольським та лівобережжям Херсонщини. Крім того, обговорювалися і конкретні рішення щодо захисту Херсона. "Буде посилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки", — зазначив Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що окремо він заслухав доповідь щодо евакуації українців і громадян наших країн-партнерів з Гази.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті в журналі The Economist зазначив, що війна з росією зайшла в глухий кут через паритет сил. Розрахунок на знекровлення ворога він назвав своєю помилкою, адже росія не вважає своїх втрат.