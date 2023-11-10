Навчання 30 тис. українських бійців у Британії завершилось достроково: підготовка містила 4 напрямки

Закінчення підготовки планувалось на кінець 2023

У межах програми Interflex у Великій Британії 30 тисяч український військових пройшли навчання. Завершили вони його на 7 тижнів раніше, ніж планувалось.

Про це повідомляють у британському уряді. Також там наголошують, що у загальному Велика Британія, починаючи з 2014 року, провела військові навчання для більш як 52 тисяч українських бійців.

Навчання за програмою Interflex стартувало у червні 2022 року. Це була найбільша програма підготовки у Великій Британії з часів Другої світової війни, яка мала тривати до кінця 2023 року.

Зазначається, що традиційно курс триває щонайменше п’ять тижнів і включає поводження зі зброєю, першу медичну допомогу на полі бою, підготовку з питань права у збройних конфліктах і тактику патрулювання.

"Після запуску минулого літа до програми приєдналися низка міжнародних партнерських сил, надаючи життєво важливий досвід, тренуючись і розуміючи бойові дії на передовій. До цих країн належать Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди та Австралія. І сьогодні союзник по НАТО Румунія також підтвердила свою участь, збільшивши загальну кількість країн-партнерів до десяти", – йдеться у повідомленні.

Завдяки тому, що за останній рік пакет підтримки Великої Британії розширився, тепер також передбачається також підвищення кваліфікації українських морських піхотинців.

Нагадаємо, у серпні 2023 року "Телеграф" повідомив, що Великобританія, Франція та Польща завершили підготовку чергових підрозділів українських військовослужбовців, які готуються відправити назад до України. Майже 1000 українських військовослужбовців пройшли підготовку у фахівців Королівської морської піхоти та спеціальних підрозділів.