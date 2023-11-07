Нідерланди відправили перші F-16 для навчання українських пілотів: скільки саме літаків і куди

Тренувальний центр у Румунії, де навчатимуться українські льотчики, поповниться першими винищувачами

Перші п'ять літаків F-16 від Нідерландів вже відправилися до Румунії. Там на них навчатимуть українських пілотів.

Як повідомляє The Guardian, літаки покинули Нідерланди у вівторок, 7 листопада. Невдовзі на них очікують у Румунії.

Загалом Нідерланди мають відправити До Румунії від 12 до 18 таких винищувачів. Їх будуть використовувати в новому європейському тренувальному центрі, який незабаром буде відкрито у Румунії.

Нідерланди також пообіцяли доставити F-16 в Україну для використання в бойових діях разом з Данією, Норвегією та Бельгією.

Для довідки: Данія та Нідерланди — розробниці F-16. Винищувачі були зібрані наприкінці 1970-х років за угодою між США та 4 країнами НАТО – Бельгією, Данією, Нідерландами та Норвегією. Згодом усі літаки оновлювалися до стандарту MLU (Mid-Life Update). Зокрема нідерландські F-16 MLU отримали новий радар, 2 багатофункціональні кольорові екрани, нові комп’ютери та датчики та GPS. На винищувачах встановили вдосконалений модем даних (IDM), який автоматично проєктує інформацію про ціль із землі на дисплей (HUD). MLU також дозволила використовувати обладнання нічного бачення. Технологія HOTAS дозволяє вибирати режими радара, зброю, канал передачі даних і EWMS.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist визнав, що через повільність поставок винищувачі F-16 стануть менш корисними для України. Причина в тому, що росії вдалося вдосконалити свою ППО.