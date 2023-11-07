Нидерланды отправили первые F-16 для обучения украинских пилотов: сколько именно самолетов и куда

Тренировочный центр в Румынии, где будут учиться украинские летчики, пополнится первыми истребителями

Первые пять самолетов F-16 от Нидерландов уже отправились в Румынию. Там на них будут учить украинских пилотов.

Как сообщает The Guardian, самолеты покинули Нидерланды во вторник, 7 ноября. Вскоре их ожидают в Румынии.

В общей сложности Нидерланды должны отправить в Румынию от 12 до 18 таких истребителей. Их будут использовать в новом европейском тренировочном центре, который в скором времени будет открыт в Румынии.

Нидерланды также пообещали доставить F-16 в Украину для использования в боевых действиях вместе с Данией, Норвегией и Бельгией.

Для справки: Дания и Нидерланды разработчики F-16. Истребители были собраны в конце 1970-х годов по соглашению между США и 4 странами НАТО – Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией. Впоследствии все самолеты обновлялись до стандарта MLU (Mid-Life Update). В частности, нидерландские F-16 MLU получили новый радар, 2 многофункциональных цветных экрана, новые компьютеры и датчики и GPS. На истребителях установили усовершенствованный модем данных (IDM), автоматически проектирующий информацию о цели с земли на дисплей (HUD). MLU также разрешила использовать оборудование для ночного видения. Технология HOTAS позволяет выбирать режимы радара, оружие, канал передачи данных и EWMS.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что из-за медлительности поставок истребители F-16 станут менее полезными для Украины. Причина в том, что россии удалось усовершенствовать свою ПВО.