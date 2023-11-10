Обучение 30 тыс. украинских бойцов в Британии завершилось досрочно: подготовка включала 4 направления

Окончание подготовки планировалось на конец 2023 г.

В рамках программы Interflex в Великобритании 30 тысяч украинских военных прошли обучение. Завершили они его на 7 недель раньше, нежели планировалось.

Об этом сообщают в британском правительстве. Также там отмечают, что в общей сложности Великобритания, начиная с 2014 года, провела военные учения для более 52 тысяч украинских бойцов.

Учения по программе Interflex стартовали в июне 2022 года. Это была крупнейшая программа подготовки в Великобритании со времен Второй мировой войны, которая должна была продолжаться до конца 2023 года.

Отмечается, что традиционно курс длится не менее пяти недель и включает в себя обращение с оружием, первую медицинскую помощь на поле боя, подготовку по вопросам права в вооруженных конфликтах и тактику патрулирования.

"После запуска прошлым летом к программе присоединились ряд международных партнерских сил, предоставляя жизненно важный опыт, тренируясь и понимая боевые действия на передовой. К этим странам относятся Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды и Австралия. Сегодня союзник по НАТО Румыния также подтвердила свое участие, увеличив общее количество стран-партнеров до десяти", – говорится в сообщении.

Благодаря тому, что за последний год пакет поддержки Великобритании расширился, теперь также предполагается повышение квалификации украинских морских пехотинцев.

Напомним, в августе 2023 года "Телеграф" сообщил, что Великобритания, Франция и Польша завершили подготовку очередных подразделений украинских военнослужащих, которые готовятся отправить обратно в Украину. Около 1000 украинских военнослужащих прошли подготовку у специалистов Королевской морской пехоты и специальных подразделений.