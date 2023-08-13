Программы подготовки завершены: тысячи украинских военных возвращаются из-за рубежа

Украинские военные скоро вернутся домой

Великобритания, Франция и Польша завершили подготовку очередных подразделений украинских военнослужащих, которые готовятся к отправке обратно в Украину.

Как информирует пресс-служба Генштаба ВСУ, почти 1000 украинских военнослужащих прошли подготовку у специалистов Королевской морской пехоты и специальных подразделений.

"Это первая программа десантной подготовки, которую Великобритания проводит для Украины. Ее кульминацией стало планирование и проведение рейдовых операций украинскими морскими пехотинцами днем и ночью", — говорится в сообщении.

В рамках этой программы украинские военные учились применять оружие, которое уже активно применяется на поле боя, включая гранатометы NLAW, ПЗРК Stinger, минометы и беспилотники для разведки.

В свою очередь Париж и Варшава совместно завершили подготовку 6000 украинских военных, о чем рассказал в интервью Var-Matin министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Контрнаступление Украины требует нового поколения военных, которых необходимо тренировать. Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тысяч украинских солдат, распределённых между Францией и Польшей", — сказал Лекорню.

При этом, он подчеркнул, что Франция продолжит проводить подготовку украинских военных в будущем.

Как сообщалось ранее, украинские пилоты до сих пор не могут начать обучение на F-16. Несмотря на желание Киева получить эти самолеты уже зимой, из-за новых "проблем" реальные поставки теперь начнутся не раньше следующего лета.