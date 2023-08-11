"Это называется затягиванием": обучение украинских пилотов на F-16 серьезно переносится, названа причина

Западные союзники предложили отдельную программу для новичков

Украинские пилоты все так и не могут начать обучение на F-16. Несмотря на желание Киева получить эти самолеты уже зимой, из-за новых "проблем" реальные поставки теперь начнутся не раньше следующего лета.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских, европейских и американских чиновников.

По данным газеты, первая группа из всего шести пилотов завершит обучение не раньше лета 2024 года. Еще двое пилотов были определены как резервные кандидаты.

Это связано с владением наших военных английским языком. И хотя, как отмечается в материале, наши воины уже свободно разговаривают на нем, они должны сначала пройти четырехмесячные курсы английского языка в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными истребителями. Это обучение будет происходить вместе с наземным персоналом, который может хуже владеть английским. Украинские чиновники заявляют, что это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, продлится шесть месяцев, на январь.

"Это называется затягиванием", — сказал один из украинских чиновников.

Вторая группа будет готова ещё через шесть месяцев или примерно в конце следующего года.

Хотя боевая подготовка самых опытных украинских пилотов, как ожидается, займет шесть месяцев, западные союзники предложили отдельную программу для новичков, которая потребует более двух лет обучения, включая уроки английского языка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США заинтриговали заявлением о боевых самолетах для Украины.