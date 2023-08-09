Байден одобрил, но: в США рассказали об обучении украинских пилотов на F-16
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В США напомнили, что готовить пилотов ВСУ будут в Европе
В США поддерживают процесс обучения украинских пилотов на самолетах F-16, однако за нее отвечает не Вашингтон.
Как сообщает Укринформ, об этом рассказала во время брифинга заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о согласовании Вашингтоном обучения первой группы украинских пилотов на истребителях F-16.
"Президент Байден дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в обучении" — сообщила она.
При этом Сингх отметила, что процессом подготовки занимаются Дания и Нидерланды, а также отметила, что у Вашингтона нет официальных сообщений о деталях будущих тренировок.
Стоит отметить, что информацию о "зеленом свете" озвучивал советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан еще в средине июля.
"Президент дал зеленый свет, и мы позволим, поддержим, облегчим и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы приступили к обучению полётам на F-16, как только европейцы будут готовы", — говорил он.
Как сообщалось ранее, западные СМИ сообщали, что в США ждут утверждения европейскими странами окончательных планов обучения для того, чтобы окончательно одобрить передачу F-16 Украине.
При этом, по мнению экспертов некоторые западные страны до сих пор боятся провоцировать россию из-за чего передача Украине задерживается. По их словам, кремлевская политика запугивания оказала весьма заметный результат.