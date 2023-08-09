Байден схвалив, але: у США розповіли про навчання українських пілотів на F-16

У США нагадали, що готувати пілотів ЗСУ будуть у Європі

У США підтримують процес навчання українських пілотів літаками F-16, проте за неї відповідає не Вашингтон.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповіла під час брифінгу заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на запитання щодо погодження Вашингтоном навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16.

"Президент Байден дав зелене світло, щоб дозволити та підтримати подальший прогрес у навчанні" — повідомила вона.

При цьому Сінгх зазначила, що процесом підготовки займаються Данія та Нідерланди, а також зазначила, що Вашингтон не має офіційних повідомлень про деталі майбутніх тренувань.

Варто зазначити, що інформацію про "зелене світло" озвучував радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван ще в середині липня.

"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, полегшимо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці розпочали навчання польотам на F-16, як тільки європейці будуть готові", — говорив він.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ повідомляли, що в США чекають на затвердження європейськими країнами остаточних планів навчання для того, щоб остаточно схвалити передачу F-16 Україні.

При цьому, на думку експертів, деякі західні країни досі бояться провокувати росію, через що передача Україні затримується. За їх словами, кремлівська політика залякування справила помітний результат.