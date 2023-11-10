Приліт у Скадовську припав по російських офіцерах: скільки окупантів ліквідували

Внаслідок події двоповерхова будівля була повністю знищена

Вибухи у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області листопада сталися внаслідок удару по розташуванню військового слідчого управління Слідчого комітету рф. Відомо, що є багато поранених та загиблих.

Про це у п’ятницю, 10 листопада, пише Telegram-канал ASTRA, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що вибуховий інцидент трапився на вулиці Портовій.

"Один із завданих напередодні, 9 листопада, ударів в окупованому Скадовську Херсонської області припав по двоповерховій будівлі на вулиці Портовій, 59, в якій розташовувалися російські військові слідчі", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок події будівля була повністю знищена. Відомо, що у ній перебували "військові слідчі". Внаслідок удару загинули 10 окупантів, а також ще 11 отримали травми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після прильоту по Скадовську 9 листопада в мережі з’явилися фотографії з місця події. На них видно, що крім однієї зруйнованої будівлі поряд є також й інші, які були знищені або частково зруйновані.